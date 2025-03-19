川普新政、DeepSeek衝擊股市 1月OSU虧損擴大

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中央社／ 台北19日電
金管會統計，今年1月銀行OBU因持有外幣部位相對升值帶動獲利上揚，保險OIU則呈現壽險、產險虧損增加，再保險獲利，OSU虧損352.8萬美元，主要受1月股市震盪影響。本報資料照片
金管會統計，今年1月銀行OBU因持有外幣部位相對升值帶動獲利上揚，保險OIU則呈現壽險、產險虧損增加，再保險獲利，OSU虧損352.8萬美元，主要受1月股市震盪影響。本報資料照片

金管會統計，今年1月銀行OBU因持有外幣部位相對升值帶動獲利上揚，保險OIU則呈現壽險、產險虧損增加，再保險獲利，OSU虧損352.8萬美元，主要受1月股市震盪影響。

金管會推動3大國際金融業務，包括國際金融業務分行（OBU）、保險國際業務分公司（OIU）及證券國際業務分公司（OSU），俗稱「金融3O」。

金管會揭露最新統計，今年1月整體OBU稅前盈餘合計新台幣80.2億元，年增11.2億元、年成長為16.2%。

金管會銀行局主秘王允中說明，OBU 1月單月稅前損益增加主因為銀行債券投資淨收益增加，加上持有外幣部位匯率今年相對升值走勢，讓兌換淨收益增加。

OBU存、放款餘額雙雙較2024年同期成長，截至今年1月底止，OBU存款總額為3兆8487億元，增加4230億元、年成長12.3%；放款餘額為2兆4510億元，增加2643億元、年成長12.1%。

今年1月整體OIU稅前盈餘171.7萬美元，年減125.1萬美元、減幅近42%。

其中，產險業OIU 1月稅前盈餘為21.7萬美元、年減74.11%；壽險業OIU 1月稅前盈餘達105.2萬美元、年減42.2%。再保險業OIU 1月稅前盈餘達44.8萬美元、年增44.52%。

金管會保險局副局長蔡火炎分析，OIU獲利減少原因為壽險業因利息收入減少與責任準備金提存的增加，產險部分則是再保攤回款項延遲入帳與準備金提存增加。

1月證券OSU累計交易量為130億美元，年減29億美元、減幅達18.2%；1月OSU稅前盈餘則虧損352.8萬美元，與去年同期相比虧損擴大33萬美元。

金管會證期局副局長黃厚銘指出， OSU 1月虧損擴大原因主要受到美國總統川普上任後的關稅政策，與中國AI新創公司「深度求索」（DeepSeek）因素，讓全球股市震盪，同時海外期貨虧損也也較去年同期擴大。

保險 金管會

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