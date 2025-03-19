券商2月獲利75億 月增23%

經濟日報／ 記者蔡靜紋／台北報導

台股2月成交量回升，連帶證券商獲利跟著成長。根據臺灣證券交易所統計，2月全體證券商稅後淨利75.1億元，較上月成長23.6%；惟前二月稅後淨利135.8億元，仍較去年同期衰退16.2%。

證券商三大業務之一的經紀業務，2月受惠大盤總成交值提高至7.49兆元，較元月大幅增加41.3%，帶動證券商經紀手續費收入成長至75.6億元，較前月成長27%；2月自營業務方面，因證券評價利益較少，使證券商自營業務淨利6.7億元，較上月衰退62.8%；承銷業務淨利13.4億元，較元月飆升155.43%。

今年前二月證券商經紀手續費收入135.5億元，因大盤總成交值增加而較去年同期成長19%；自營業務的證券評價利益較少，以致證券商自營業務淨利降至24.7億元，較去年同期衰退64%；承銷業務淨利18.6億元，較去年同期小幅成長4.4%。

台股 證券商

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