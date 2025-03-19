櫃買黃金交易 量能大增

櫃買中心副總經理李淑暖昨（19）日指出，黃金熱度不減，金價屢創新高，黃金現貨交易平台今年來日均值較去年同期成長275.6%。推廣創櫃板方面，今年放寬推薦資格，目標新增申請及登錄創櫃板公司要較去年翻倍達80家。

此外，櫃買中心也力挺基層員工加薪，規定申請上櫃公司應揭露基層員工薪資水準並納入IPO審查。

李淑暖昨日在例行記者會表示，櫃買中心黃金現貨交易平台今年以來截止3月18日止，日均值1,386萬元、日均量123台兩，較2024年同期日均值369萬元、日均量47台兩，分別成長275.6%及161.7%。交易人次今年來有488戶，也較去年同期163戶大幅提升。

投資人透過黃金現貨交易平台，即可使用現有證券帳戶下單買賣黃金現貨，給付結算與興櫃股票合併辦理，買賣黃金現貨就和買賣股票一樣簡單便捷。

推廣創櫃板方面，今年來新增申請及登錄創櫃板15家，自創櫃板設立迄今累計成功登錄創櫃板243家，總籌資金額64.63億元，顯示創櫃板對推動企業募集資金已有相當成效。目前從創櫃板轉登錄興櫃後成功上櫃（市）者共五家，包含邑錡（7402）、意德士、樂意傳播、漢田生技等四家公司上櫃，以及聚賢一家上市。

此外，櫃買中心力挺基層員工加薪。自3月31日起本國申請上櫃公司公開說明書，須揭露基層員工範圍是否符合法令及最近一個會計年度基層員工月平均經常性薪資平均數，是否達到基本工資的1.3倍，如未達1.3倍，應敘明原因及具體改善措施。這項基層員工薪資水準並納入IPO審查。