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晨星2025年台灣基金獎公布 僅四檔基金獲獎

經濟日報／ 記者張瀞文／台北即時報導

晨星19日公布台灣2025年晨星分析師優選基金獎名單，今年僅四檔基金獲獎。依慣例，晨星基金獎獎項最少，競爭也最慘烈。

今年的「最佳亞洲股票基金」由施羅德亞洲收益股票基金獲得，「最佳環球股票基金」得主為資本集團新經濟基金，「最佳台灣股票基金」由統一台灣動力基金拿下，「最佳環球和亞洲債券基金」則是資本集團全球機會非投資等級債券基金。

另外，晨星還公布分析師優選基金公司獎，今年最佳基金公司為貝萊德。

亞太及歐洲地區基金研究總監陳永熙表示，晨星分析師優選基金獎主要在表彰各方面表現卓越的基金產品及以投資者利益為核心的公司。根據對基金的前瞻性評級，晨星基金研究團隊精心挑選出股票與固定收益類別的得獎者，為投資者展現台灣市場中最為優質的投資選項。

晨星 股票

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