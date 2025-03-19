證交所 挺半導體聯盟

美國總統川普上任後，台灣半導體產業面臨全球情勢驟變備受關注。證交所採取實際行動，以資本市場力量支持半導體業者提升競爭力，昨（19）日邀請德鑫半導體聯盟到訪證交所，盼能深化產業與資本市場間合作，助攻聯盟打國際盃，成為全球化經營企業。

台灣半導體產業在2024年產業產值首度突破5兆元大關，2025年有望超越6兆元，而在證交所上市的1,039家公司中，半導體家數僅88家，卻貢獻高達45%市值。近年來，國內半導體產業更刮起組隊聯盟風潮，其中，「德鑫」及「德鑫貳」控股公司便是由18家頂尖半導體公司強強聯手，共組聯盟大艦隊。

德鑫半導體聯盟昨天受邀拜訪證交所，證交所董事長林修銘及總經理李愛玲親率上市部門、臺灣指數公司及臺灣碳權交易所接待，特別將「碳權相關議題」及「IR投資人議合服務」等服務，介紹給與會業者。

林修銘致詞時表示，台灣資本市場近年在國際市場表現名列前茅，半導體產業鏈的出色表現功不可沒。德鑫半導體聯盟進行產業供應鏈上中下游結盟，必能在目前國際情勢動盪之際，為台灣半導體產業增添更多韌性。

證交所對此表示樂見其成，而作為企業成長的堅實夥伴，證交所將不只持續為臺灣優質企業提供資金及支持，更將透過創新板為資本市場注入創新能量，為企業提供多元服務、創造價值與曝光。

證交所並簡報台灣資本市場優秀表現及近期新制，強調機構投資人對永續議題的重視已成為全球趨勢，若上市公司能強化ESG資訊揭露並落實議合，將更容易吸引長期投資人。為協助企業與機構投資人進行有效溝通，證交所集團旗下指數公司同步推出「IR議合平台」。

碳交所分享全球永續發展的最新脈動，強調半導體產業未來透過證交所集團的資源平台及碳交所專業的國內外碳權服務，可有效取得並運用國內外碳權，強化碳管理及永續競爭力，穩固其於供應鏈的關鍵地位。