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中租控股與租賃事業體twA+評等獲確認 展望「穩定」

經濟日報／ 記者林勁傑／台北即時報導

中華信評確認中租迪和、合迪公司、仲信資融與中租汽車租賃的長期發行體信用評等為「twA+」，短期發行體信用評等為「twA-1」。四家公司為中租控股股份有限公司的核心子公司。

中華信評係基由中租控股的合併集團信用結構得出該四家子公司的評等結果。前述四家公司的評等結果係反映該集團相對於其風險結構而言在強健等級的資本水準，以及在國內租賃市場中良好的市場能見度。抵銷前述評等優勢的因素包括：該集團追求高度的業務成長（特別是在風險較高的海外國家），且與一般融資公司相同均仰賴躉售型資金來源。

中租

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