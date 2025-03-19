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市值型 ETF 掀熱潮！ 保德信、富邦、聯邦募集引市場注目

經濟日報／ 記者崔馨方／即時報導
2025年開年以來，市值型ETF成為投資市場焦點，3月份台灣證券交易所迎來兩檔相關產品掛牌交易，市場反應熱烈。示意圖／ingimage
2025年開年以來，市值型ETF成為投資市場焦點，3月份台灣證券交易所迎來兩檔相關產品掛牌交易，市場反應熱烈。示意圖／ingimage

2025年開年以來，市值型ETF成為投資市場焦點，3月份台灣證券交易所迎來兩檔相關產品掛牌交易，市場反應熱烈。其中，保德信、富邦、聯邦投信皆推出市值型ETF產品，引領市場注目。

保德信投信推出的全台首檔結合市值成長篩選因子的ETF—保德信市值動能50 ETF（009803）於3月13日正式掛牌。緊接著，富邦台灣旗艦動能50（009802）19日掛牌。值得注意的是，兩檔ETF在盤中交易熱絡，多處於溢價狀態，顯示散戶投資人對市值型ETF的高度認同與持續進駐。

法人表示，目前還有另一檔市值型ETF—聯邦投信的台灣精彩50ETF（009804）正在募集中。

法人分析，009804該產品與前兩檔區別在於，追蹤指數特色並非採用財務或股價因子方式選股，而是直接篩選台灣市值前50大公司作為成分股，等同台灣50成分股，但在最大成分股設有30%的權重限制，主要訴求為投資台灣50成分股且分散最大持股風險的策略，是改良版台灣50ETF。發行價只要10元，故亦可稱其為小台灣50ETF或小0050。

法人表示，檢視當前經濟基本面，儘管近期國際經濟數據表現不佳，但S&P500企業獲利仍穩定成長，且今年有望迎來烏俄戰爭的和平解決，可能為全球經濟帶來復甦和成長的新動能。

雖然美國政府的新政策持續為市場帶來波動，但這種不穩定反而創造了良好的投資契機。該投信預計，今年市場紛擾將會持續，但投資機會往往孕育於紛亂之中。

無論是以中期投資角度或長期資產增值為考量，配置市值型產品作為核心持股，都可有效提升投資組合的增益效果。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

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