中信銀主辦CIP渢妙離岸風場聯貸案 籌組約1030億元

中國信託商業銀行（簡稱「中信銀行」）以金融影響力支持臺灣綠色能源發展，擔任哥本哈根基礎建設基金（簡稱「CIP」）渢妙一期離岸風場本國財務顧問，成功籌組約新台幣1,030億元聯合授信案，吸引27家本國及外商銀行參與，超額認購達1.5倍，本國銀行認購金額高達67%，為同類型專案融資比重最高，亦為首件融資到位的第三階段區塊開發風場、首件非單一購電方之離岸風場，為第三階段之風場樹立標竿。

渢妙一期離岸風場為中國信託銀行繼彰芳暨西島離岸風場與中能離岸風場，第三度擔任CIP本國財務顧問，更擔任此案統籌主辦銀行、額度管理銀行、設帳行（Account Bank）及避險銀行（Hedging Bank）等角色。透過舉辦多場銀行會議及專案說明會，積極協助本國金融機構了解離岸風電專案融資及多元購電方組合，本案最終吸引包括八大公股銀行在內等16家本國銀行與11家外商銀行踴躍參與，並獲國家融資保證中心和4家國外出口信貸保證機構（Export Credit Agency, ECA）共襄盛舉，為離岸風電專案融資立下新里程碑。

渢妙一期離岸風場為首件非單一購電方之離岸風場，中信銀行身為本國財務顧問，善用長期耕耘相關產業徵授信經驗，積極協助開發商、ECA與外商銀行從多元角度評估企業購電可行性，同時協助解決買賣雙方於企業購售電合約（Corporate Power Purchase Agreement, CPPA）商議困難點並提供融資建議，此案購電方由多家信譽良好之知名企業組成，為臺灣企業購電開啟新頁，替未來更多企業加入綠色能源採購奠定基礎。

渢妙一期離岸風場位於臺中市外海約35公里處，規劃安裝33座風機，總裝置容量達500 MW（千瓩），預計2027年底完工，CIP憑藉領先的工程進度與完善採購流程，獲國內外金融機構的高度肯定；中信銀行因長年累積離岸風電參與實績，熟稔專案融資架構，與CIP攜手落實永續發展之願景，展現中信銀行於專案融資業界領導地位，持續投入再生能源領域、帶動企業淨零轉型，以行動支持國家能源轉型、響應永續發展目標。