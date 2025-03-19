揭開百年企業傳承密碼 安永曝「三大工具」穩健傳承

在全球經濟與政治環境動盪的情勢下，許多家族企業正面臨世代交替的挑戰。為協助新世代企業接班人掌握傳承與治理的關鍵策略，安永聯合會計師事務所於19日舉辦第四屆「安永新世代寰宇領袖菁英會」，邀請專家分享實務經驗，並透過模擬情境，讓學員親身體驗企業傳承的決策過程。

安永稅務服務部營運長林志翔指出，國際上成功的百年家族企業都仰賴穩健的家族治理機制，例如訂立家族憲章與建立治理架構。

林志翔進一步說明，台灣家族企業可透過三大核心工具來確保資產穩定傳承，第一，家族辦公室提供財務管理、投資規劃與法務顧問等專業服務，確保資產傳承順利。

第二，閉鎖性公司，利用股份轉讓限制與黃金特別股，避免股權分散，確保企業決策權仍掌握在家族手中；第三，境外信託，特別適合跨國企業，能有效進行資產保護、降低風險，並確保企業穩定控股。

近年來企業舞弊、掏空案件頻傳，投資人若未做好風險評估，可能會蒙受巨大損失。安永審計服務部副營運長黃子評提醒，家族企業在進行轉投資時，應從以下五大面向審慎評估，包括產業分析、財務健全性、公司治理機制、盡職調查及風險管理。

黃子評強調，投資前的審慎評估能有效降低風險，確保資金投入在具成長潛力的企業。此外，投資後的公司治理也至關重要，透過獨立董事機制與法規遵循，能進一步確保企業的長遠發展。

在企業併購過程中，如何在有限時間內完成評估、談判並確保交易順利，是許多家族企業面臨的難題。安永財務管理諮詢總經理何淑芬提醒，企業應注意快速評估併購標的，掌握財務狀況、法規環境與潛在風險；談判策略，針對出價與條件進行有利協商，確保企業利益；併購後整合，跨國併購需特別留意會計準則與法規差異，確保交易順利落地。

何淑芬建議，後疫情時代家族企業應保留合約彈性，例如採用「Earn-out價金設計」，以降低市場波動帶來的財務風險。

此次菁英會特別設計家族企業傳承案例模擬，由安永家族辦公室副總經理林信行帶領學員進行實務演練。此外，活動最後邀請華城電機總經理許逸德，分享企業經營的心法與成功經驗，讓與會者深入了解家族企業如何透過策略布局，達成永續傳承的目標。