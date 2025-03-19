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Fed決策出爐前夕 新台幣隨亞幣走貶寫逾2個月新低

中央社／ 台北19日電
新台幣示意圖。圖／路透
新台幣示意圖。圖／路透

美國聯準會Fed）利率決策出爐前夕，美元反彈，主要亞幣走弱，新台幣兌美元收盤收在33.043元，貶值4.6分，改寫逾2個月新低價，台北及元太外匯市場總成交量略微收斂至15.215億美元。

本週迎來超級央行週，日本央行決策率先出爐，宣布利率不變，符合市場預期，日圓應聲貶破150關卡，不過匯價隨後反彈。

美國聯準會將於台北時間週四凌晨公布最新利率決策，市場高度關注聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）在經濟放緩、川普新政帶來的高度不確定性下，如何權衡利率決策，會後發言以及點陣圖更是備受矚目。

Fed決策出爐前夕，台灣股匯市同步走弱，輝達召開GTC大會未能帶動AI概念股，且關稅議題依然未解，台股今天追隨美股跌勢，收盤下挫310.84點，收21960.83點，跌破5日線22056點、22000點整數關卡。

近期因熱錢持續流出，新台幣兌美元延續趨貶格局，今天開盤更是直接站上33元，而後一路貶值，最低觸及33.056元，終場以33.043元作收，再寫今年1月16日以來、逾2個月新低。

外匯交易員指出，市場靜待聯準會會議結果出爐，外資先行回防，在匯市仍是匯出為主，加上亞幣整體偏弱，新台幣因此跟進貶值；明天下午台灣央行也將舉行理監事會議，但應不會有太出乎意料的結果。

央行統計，美元指數今天反彈0.16%，主要亞幣多呈貶值，新台幣下跌0.14%，人民幣貶0.21%，韓元跌勢較重，下挫0.49%，日圓則在日本央行宣布利率按兵不動後，小幅走貶，但隨後回彈，今天升值0.38%。

Fed 新台幣 日本央行 美國聯準會

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