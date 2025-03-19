川普風暴來襲 恐衝擊國內房市？專家預期央行利率「不動機會高」

川普2.0下近期國際經濟情勢動盪，央行20日將舉行第1季理監事會，面對川普風暴來勢洶洶，對國內房市又會有何衝擊，專家認為，近期房市買氣急縮，預期利率不動機會大，但仍不可掉以輕心。

全向科技房產中心房產中心總監陳傑鳴表示，去年下半年以來，銀行限貸與央行第七波信用管制重擊房市，近月房市買盤急縮，不僅1月全國建物買賣移轉棟數已經僅剩下1.9萬棟，探11個月來新低，今年前二月六都買賣移轉量更年減25%，買氣大幅萎縮，目前房價也是搖搖欲墜。

因此，現在對央行來說，「管制成效已達到」，只要藉由定期金檢避免炒作死灰復燃就好，本月理監事會確實沒必要再推出第八波信用管制，而且，現在國際川普2.0關稅戰影響仍不明，這次央行利率按兵不動機會很高，藉此避免會對金融與房市產生毀滅性的打擊。

不過，陳傑鳴提醒，雖然目前利率不會調整，也沒新的管制措施出台，但仍不可掉以輕心，後續如果因關稅戰，讓國際經濟出現衰退，並且通膨還引爆，這時候問題就大了，屆時央行為了壓制通膨，恐開始加速升息，這幾年沒考慮升息與本身購屋能力的購屋者風險就將大增，預估只要房貸利率從目前2.3%升息到3%左右，就達到購屋者可以承受的臨界點，市場斷頭、流入法拍、多殺多的風險就將大增。

陳傑鳴指出，這幾年很多購屋族群擔心房價繼續漲，即便購屋能力、自備款明顯還不足，不少自住族群還是硬著頭皮、墊腳尖硬買，把每月家庭支出算到極致，把自己資金卡的死死的。而這樣的狀況，其實風險相當高，特別是今年如果因為川普關稅戰讓通膨引爆，對這些墊腳尖買房族衝擊就會很大，一旦升息到一個極限或是遇到失業、工作轉換等問題，這些勉力才能買房的民眾，家庭收支就可能會出狀況。這些墊腳尖購屋族將成今年房市未爆彈，一但快速升息，將是房市潛在的隱憂。

陳傑鳴表示，雖然目前民眾普遍有買房抗通膨的觀念，但是如果高漲的物價，讓經濟陷入衰退，出現停滯性通膨時，就算是房地產也很難達到資產保值的效果。近期俄烏戰爭遲遲未解，再加上川普關稅衝擊，未來國際升息機率將大增，未來民眾除了需面對升息負擔加重的風險外，更需要面臨經濟衰退與資金退潮的風險。其實，現在購屋並非只要單單考量買屋可以抗通膨而已，還是要全面多方考量，就算要買房，選對地點、選對產品仍是相當重要的一環。