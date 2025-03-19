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券商前二月稅後淨利135億元 年減約16.27%

經濟日報／ 記者蔡靜紋／台北即時報導

根據臺灣證券交易所統計，全體證券商2月稅後淨利75.1億元，較上月成長14.38億元、約23.68%；累計前二月全體證券商稅後淨利135.82億元，較去年同期衰退26.39億元、約16.27%。

證交所表示，2月大盤總成交值約7.491兆元，較上月增加41.33%，使證券商經紀手續費收入較上月成長；2月自營之證券評價利益較少，使證券商自營業務淨利較上月衰退11.35億元、約62.88%；2月份證券商承銷業務淨利則較上月成長8.16億元、約155.43%。

累計今年1至2月證券商經紀手續費收入因大盤總成交值增加而較去年同期成長；而自營的證券評價利益較少，使證券商自營業務淨利較去年同期衰退44.03億元、約64.02%；另外，承銷業務淨利則較去年同期成長0.80億元、約4.48%。

證交所 證券商

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