聽新聞
0:00 / 0:00
全體券商2月稅後淨利75.1億元 累計稅後淨利135.82億元
2025年2月全體證券商稅後淨利75.10億元，較1月成長14.38億元，約23.68%。累計1至2月全體證券商稅後淨利135.82億元，較去年同期衰退26.39億元，約16.27%。
2月大盤總成交值約7.491兆元，較1月增加41.33%，使證券商經紀手續費收入較1月成長；2月自營的證券評價利益較少，使證券商自營業務淨利較1月衰退11.35億元，約62.88%；2月證券商承銷業務淨利則較1月成長8.16億元，約155.43%。
累計今年前二月證券商經紀手續費收入因大盤總成交值增加而較2024年同期成長；本期自營的證券評價利益較少，使證券商自營業務淨利較去年同期衰退44.03億元，約64.02%；本期承銷業務淨利則較去年同期成長0.80億元，約4.48%。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言