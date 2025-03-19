全體券商2月稅後淨利75.1億元 累計稅後淨利135.82億元

2025年2月全體證券商稅後淨利75.10億元，較1月成長14.38億元，約23.68%。累計1至2月全體證券商稅後淨利135.82億元，較去年同期衰退26.39億元，約16.27%。

2月大盤總成交值約7.491兆元，較1月增加41.33%，使證券商經紀手續費收入較1月成長；2月自營的證券評價利益較少，使證券商自營業務淨利較1月衰退11.35億元，約62.88%；2月證券商承銷業務淨利則較1月成長8.16億元，約155.43%。

累計今年前二月證券商經紀手續費收入因大盤總成交值增加而較2024年同期成長；本期自營的證券評價利益較少，使證券商自營業務淨利較去年同期衰退44.03億元，約64.02%；本期承銷業務淨利則較去年同期成長0.80億元，約4.48%。