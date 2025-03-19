Global Mall美好購物節3月27日登場 多元回饋最高20%

Global Mall第1季在商品力、會員力助攻下，業績開紅盤較去年同期成長逾5%，延續高買氣動能，迎接緊接而來的母親節檔期，Global Mall全面搶攻前哨戰商機，於3月27日至4月16日推出《美好購物節》檔期，加碼首獻多項好康回饋，首度推出會員分級滿額贈，並祭出熱銷商品線上預購、多元回饋最高20%，為下一個即將來到的母親節檔期暖身，預計4~5月中母親節全檔期業績力拚成長10%。

Global Mall因應今年初登場的全新會員分級制度，首度推出「會員分級滿額贈」，除了會員可享刷聯名卡滿額贈回饋最高20%，新北中和、板橋車站、桃園A8、A19及屏東市再加碼集結近50家品牌推單筆消費滿3,000元享點數三倍送。另二、三星會員滿5,000元再送200元電子商品禮券，再加上超過20家銀行滿額禮、行動支付，以多重、多元好康擴大會員回饋力道；同時也首度推出「實體分店熱銷商品線上預購」，線下八店精選熱銷商品搶先於檔期開檔前一周(3/21起)可至環球Online預購，線上線下擴大串聯，滿足消費者各式採購需求。

此外，迎接春季及4月連假的到來，為營造美好慶典氛圍，也首度規劃SNOOPY史努比系列活動及拍照展區，以春日樂遊趣為主題，推出五大亮點，包括巨型「史努比鞦韆」氣偶首度亮相，設置超萌打卡場景、限定會員禮，更能與史努比共遊天際，特別合作星宇航空，加碼抽「星宇航空X SNOOPY主題航班」北美航線來回機票乙張(共抽出8名)，會員於全台八店單筆消費滿300元即可參加抽獎，三星會員每筆滿額可享2次抽獎機會，新北中和還設有「SNOOPY X星宇航空」限定快閃店，粉絲們絕對不能錯過朝聖的機會；此外線上線下更策畫「甜點大賞」，集結近200款各式甜點、蛋糕，揭開美好歡樂氣氛。

Global Mall自2025年起推出全新「會員分級制度」，首度規劃三個不同級別，包括一星(Global Mall APP會員)、二星(期間累積消費滿10,000元)及三星會員(期間累積消費滿50,000元)，分別提供升等禮點數、三節禮及多元回饋，自推出以來，廣獲會員歡迎，第1季促動會員業績成長近10%。迎接4月連假出遊、換季購物潮，Global Mall《美好購物節》檔期再擴大會員回饋力道，規模再升級，不僅力推滿額贈最高回饋20%，並首度推出會員分級滿額贈多重好康疊加，以及集結超過20家銀行、行動支付滿額禮，此外也首度推出「熱銷商品線上預購」，實體分店熱銷商品可於檔期前搶先一周於環球Online預購。

為滿足連假出遊、換季採購多元需求，自3月27日至4月16日會員於Global Mall新北中和、桃園A8、A19、屏東市指定品牌刷Global Mall聯名卡當日消費滿3,000元，最高送600元電子商品禮券；板橋車站、南港車站、新左營車站、林口A9則為於指定品牌刷聯名卡當日消費滿2,000元，最高送400元電子商品禮券，回饋最高達20%。

除了會員享高回饋，新北中和、板橋車站、桃園A8、A19、屏東市再加碼集結近50家品牌推會員單筆消費滿3,000元享點數3倍送，同時二、三星會員還能享當日單筆滿5,000元再送200元電子商品禮券，包括資生堂、無印良品、Nike、adidas、宜得利家居、Roots、OWNDAYS、JINS、TOY WORLD、Beutii等，多重好康疊加一次享超值。另，新北中和再加碼推首五日(3/27-3/31)化妝品滿額贈，於指定化妝品單筆消費滿30,000元送2,000元電子商品禮券。