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新基礎建設商機湧現 合庫核心趨勢多重資產基金3月24日募集搶先機

經濟日報／ 記者高瑜君／即時報導

隨著AI科技普及趨勢勢不可擋，各大科技巨頭持續加碼AI技術支出，進一步推升AI基礎建設的重要性。AI受惠產業範疇也不斷擴大，涵蓋資料中心、電網建置、智慧倉儲及智能居家等新型基礎設施，預期將成為2025年市場矚目焦點。

合庫核心趨勢多重資產基金經理人王慎中表示，全球AI基礎設施市場正處於高速成長期，預估2025年市場規模將達600億美元，並於2028年突破1,000億美元。另一方面，全球重要公共設施逐漸老化，諸如老舊水利系統亟需大規模資本投入進行汰舊換新。因應氣候變遷風險，智慧電網建置也成為提升能源效益與再生能源利用率的重要關鍵，進一步推動新型基礎建設蓬勃發展。

王慎中進一步指出，全球各國近年來積極擴大新基礎建設投資，範疇涵蓋淨零減碳新能源、綠能環保、智慧科技AI及網通數位建設等領域。即使全球經濟復甦步調趨緩，各大科技廠在相關基礎設施的資本支出仍維持高動能，未來發展潛力深具期待。

即將於3月24日募集的合庫核心趨勢多重資產基金，聚焦AI、新世代基礎建設、氣候變遷及世代轉移四大關鍵趨勢，該基金將靈活結合具防禦性的投資等級債券與具現金流優勢的另類資產，動態調整布局，力求掌握財富增長契機。

AI 合庫

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