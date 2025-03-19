集保結算所成立「投信輔導部」 協助投信事業落實內控內稽制度
在金管會支持與指導下，集保結算所2025年3月14日正式成立「投信輔導部」，專責辦理境內外基金募集案件審查及投
信事業的查核與輔導作業，以協助金管會督導投信事業落實內部控制及內部稽核制度。
集保結算所總經理陳德鄉表示，集保長期深耕基金市場，包含受理境外基金申報、公告，提供境內外基金交易平台、境內基金無實體登錄、境內基金款項集中清算等服務。
投信輔導部持續協助金管會辦理境內外基金募集審查，以及監理數據分析、投顧事業資通安全查核，未來將擴大協助金管會基金監理，包含查核與輔導投信事業財務業務及其內部稽核作業、增修訂投信事業內部控制制度標準規範、辦理投信投顧事業人員教育訓練及相關作業宣導。
集保結算所持續遵循金管會指導，未來將完成基金相關法規與內控內稽制度之盤點，以及查核與輔導人員教育訓練，並持續辦理投信事業查核作業相關規章、查核手冊等制定、陳報及公告等事宜，預計2025年第3季開始辦理投信事業實地查核及輔導等相關作業。
集保結算所作為金管會、投信事業、投信投顧公會及投資人間的橋樑，將持續協助金管會基金監理，保障投資人權益，進而推動安全及發展並進的基金市場。
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