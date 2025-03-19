遠雄人壽通過ISO 10002認證 接軌國際標準

遠雄人壽（5859）秉持公平待客原則，持續優化申訴處理機制，正式通過ISO 10002客訴品質管理系統認證，與國際標準接軌，進一步強化消費者權益保障。此次認證不僅象徵遠雄人壽在申訴管理機制上達到國際水平，更體現對客戶關係經營的高度重視，持續提升服務品質與申訴處理效率。

為導入ISO 10002標準，公司進行全面檢視與優化，包括盤點內部規章與作業流程、強化申訴處理標準，並導入監測與風險評估機制，確保申訴案件能快速受理與有效解決。此外，公司同步推動ISO 10002稽核員培訓，建立完善的品質檢測與改善機制，透過定期審查確保服務流程符合國際標準，強化申訴處理效能。公司亦嚴格保密客戶資訊與申訴內容，確保申訴管道暢通、安全且易於使用，讓客戶能夠無顧慮地反映意見。

堅持以客戶為中心的服務理念，遠雄人壽制定申訴品質管理政策，確保申訴案件能在合理期限內處理，並透過持續優化機制提升客戶滿意度。標準化的管理制度不僅有助於內部作業效能提升，更能確保客戶的權益獲得保障，使服務體驗日益完善。

遠雄人壽總經理趙學欣表示，通過ISO 10002認證，象徵公司在申訴管理與客戶服務上達到國際標準，也是對實踐公平待客原則的堅持。未來，公司將持續強化申訴處理機制，精進服務標準，以更嚴謹、透明且高效的作業模式，為客戶提供更完善的金融服務，確保每一位客戶的權益都能獲得妥善保障。