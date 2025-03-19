遠東銀Bankee推全球首張B2B韓貨採購卡 企業匯款更快

近年來，全球貿易數位化浪潮席捲而來，臺灣企業在國際採購上的支付方式也面臨轉型挑戰。隨著匯率波動加劇、傳統跨境匯款成本高昂、結算時間冗長等問題，企業急需更高效、安全的支付解決方案。遠東銀行（2845）Bankee社群銀行攜手大韓貿易投資振興公社（簡稱KOTRA）及Visa率先加入全球第一個卡片支付貿易平臺「Global Trade Payment Platform」（簡稱GTPP），推出「BOSS企業卡（KOTRA GTPP專用）」，為臺灣與韓國貿易提供創新的B2B跨境支付方案，堪稱最強韓貨採購卡。

根據KOTRA數據顯示，2024年韓國對臺灣出口額約340億美元，臺灣為韓國第五大出口市場。數位貿易平臺GTPP有望串聯起臺灣買家和韓國中小企業，突破出口付款時面臨的支付痛點，遠東銀Bankee預估將有10%交易可透過BOSS企業卡支付，為臺灣市場新增約34億美元商機。遠東銀Bankee社群銀行攜手Visa與KOTRA共同推出臺灣市場唯一專為臺韓貿易設計的企業採購卡。不僅是全球首張正式落地交易的GTPP BOSS企業卡，更為臺灣進口商帶來六大支付優勢：

1.即時掌握付款進度：成功授權後，可收到即時刷卡通知，降低延遲付款風險。 2.多幣別結算，簡化流程：支援美元與韓元計價，臺灣企業以新臺幣支付，免去匯兌繁瑣步驟。 3.免國外清算交易手續費：省下國外交易清算手續費約1.5%，降低企業交易成本。 4.靈活延後付款：提供延後付款最長50天的付款周期，優化資金運用效率。 5.數位化帳務管理：全程採數位對帳與記帳，提升行政效率。 6.填寫快速核准：線上填單申請僅需10至20分鐘，最快3至5個工作天內完成核卡，全線上辦理，無需親臨分行。

遠東銀表示，Bankee社群銀行作為數位金融創新先鋒，除提供一般消費者創新便捷的高利活存、信用卡、貸款等數位體驗，同時也致力於提供企業用戶便利省錢的金融服務，率先於臺灣推出BOSS企業卡，為企業量身定製所需服務，迎戰國際貿易新時代，讓資金流轉更順暢、交易更具信任基礎。