國道意外頻傳 新安東京海上產險提醒強化三大防護保障

國道交通意外頻傳，新安東京海上產險總經理賴麗敏今表示，多數車主除了強制險外，普遍還會投保第三人責任險，但在國道行駛時，因車速較快，一旦發生事故，車輛損壞或人員傷亡的程度往往更嚴重，此時只保第三人責任險，往往會發生保險不夠賠的窘況。

她說，若事前有加保「超額責任險—國道倍增型」，當有賠償責任且受賠償請求而強制險及第三人責任險都不足以支付全額賠償金時，就能啟動保額自動加倍的「超額責任險—國道倍增型」，有效減輕車主在意外事故後的財務壓力。如果是每天需要兩地之間往返的國道或快速道路的通勤族，像居住在桃園，但每天要到台北上班，或住在台南要到高雄上班，這樣的通勤方式就非常適合加保此項附加條款。

根據高公局統計，去年國道發生70件死亡車禍，其中23件屬追撞，共造成28人死亡，佔全年A1（車禍發生24小時內有人死亡）事故死亡人數35%。新安東京海上產險提醒經常往來高速公路或快速公路的車主，務必檢視愛車車險保障範圍是否充足，並建議在投保第三人責任險後都應該加保「超額責任險-國道倍增型」，來應對國道事故後可能產生龐大賠償金額的風險。

另外，當不幸發生車禍後，新安東京海上產險「意外事故轉乘費用附加條款」提供轉嫁風險，當車子經由拖吊車拖離事故現場時，可補償車主搭乘其他交通工具離開事故現場的轉乘費用。如果發生車子沒油、輪胎爆胎、或是電瓶沒電，新安東京海上產險「道路救援費用附加條款」更提供一年5次、保額內依約定每次最高100公里或無限制里程的道路救援服務。以上兩種附加條款建議民眾投保第三人責任險或車體險時就能一併加保，讓保險公司來彌補事故發生後經濟上的損失。

新安東京海上產險提醒，國道交通意外事故主因包括未保持行車安全距離、分心駕駛、疲勞駕駛等，車主們務必養足精神後再開車，遇突發狀況時才能及時反應、降低事故發生的風險；行前也需先檢查「五油」機油、汽油、變速箱油、剎車油、動力方向機油、「四燈」頭燈、方向燈、煞車燈、儀表板燈及「三水」水箱水、電瓶水、雨刷水，同時留意國道交通管制等道路狀況。