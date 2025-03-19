全盈+PAY 首度攜手群益證券 推跨界會員經濟活動

全盈+PAY首度攜手群益金鼎證券打造「群益享樂宇宙」跨界會員經濟活動，締造投資前先享樂全新會員服務。即日起，透過全盈+PAY指定連結至群益開立全新證券戶，即享有「開戶拿好禮」；再者，使用群益一戶通綁定全盈+PAY做為群益一戶通出入金帳戶並完成支付一筆交易款項，可再獲得「綁定交易禮」獲得雙重回饋。

具混血血統的電支品牌「全盈+PAY」是台灣第一家具備零售、金融、電商背景的電子支付業者，會員累積已突破220萬人，開業至今致力發展差異化服務，提供消費者更多元的電支體驗。全盈+PAY積極拓展微金融服務，2024年首先推出以交割專戶分戶帳的款項移轉約定電子支付帳戶買股票，開通以電支投資的路徑。

即日起至2025年6月30日止，透過全盈+PAY指定連結首次開立群益金鼎證券戶，並經群益金鼎證券審核通過，即可獲得開戶禮-全家中杯熱拿鐵乙杯；另於活動期間內，群益金鼎證券用戶綁定全盈+PAY電支帳戶做為群益一戶通出入金帳戶，並完成支付一筆交易款項，有機會另外獲得全家10,000 Fa點。

群益金鼎證券代言人-台鋼雄鷹「Wing Stars」啦啦隊人氣成員一粒，擔任群益享樂宇宙形象影片女主角。影片中投資人希望投資理財能多點甜頭，一粒即刻化身宇宙星人秀出手中的全盈+PAY並送上一杯全家咖啡，讓投資變成可以先享樂、再累積財富的過程。

此外，於2025年1月1日起開立群益證券全新戶者，交易每達100萬元可享 iPhone 16 Pro抽獎機會乙次；抽獎機會無上限，累計交易總額越高帶走iPhone 機會越高，總獎勵名額高達50名。