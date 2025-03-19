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渣打銀董事長 將由陳銘僑接掌

經濟日報／ 記者楊筱筠／台北即時報導

渣打銀19日公布，在台董事長異動，董事會最新通過推選陳銘僑擔任董事長，該人事選任案還需要經過主管機關核備。渣打銀18日董事會會議，全體出席董事一致通過推選陳銘僑擔任渣打銀董事長。

渣打銀去年總經理異動，總經理由韓德聖（Ian Charles Anderson）變更為邢保利，董事長今年再迎來異動，由禤惠儀改為陳銘僑接任，渣打銀指出，該人事案由3月18日董事會第21次會議，全體出席董事一致通過推選，此選任案待主管機關核備。

渣打 董事長

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