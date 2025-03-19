新光產物保險獲北市府表揚 落實社會公益

台北市政府勞動局本月18日舉辦113年度「全國企業團體採購庇護工場暨社會企業產品競賽活動」頒獎典禮，台北市市長蔣萬安出席典禮並頒發獎牌，表揚並感謝新光產物保險（2850）採購庇護工場產品，支持身心障礙者就業之成果。

新光產物保險表示，與臺北市庇護工場合作，購買由身心障礙者製作的產品，以實際積極行動支援公益團體的營運，不僅是實踐企業社會的表現，也希望透過餽贈禮品的方式，拋磚引玉呼籲社會大眾一起支持庇護工場，讓身心障礙者也能創造社會經濟價值。

新光產物保險長期致力追求本業經營績效之餘，也不忘由環境保護、社會責任和公司治理三大主軸，實踐企業社會責任（CSR），為公司發展永續目標努力。除了本次獲獎的庇護工廠產品已經持續採購三年外，對於其他需要關懷對象，例如國內小農所生產的鳳梨、釋迦、芒果、哈密瓜等農產品，也連續數年採購，不吝予以支持。

新光產物保險表示，得獎不僅是肯定，更是一份責任。新光產物保險將秉持「處處新光，讓愛發光」的理念，持續為社會公益付出，更鼓勵同仁回饋社會、參與各項公益活動，一同點亮社會的每個角落。