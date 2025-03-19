台灣人壽「防詐特攻隊」 檢、企攜手校園反詐

全民防詐，一個都不能少。中國信託金融控股公司子公司台灣人壽保險公司（簡稱「台灣人壽」）「防詐特攻隊」17日前進淡江大學舉辦防詐講座，台灣人壽莊中慶總經理強調詐騙無所不在，打詐刻不容緩，期望有更多學子成為反詐天使，守護自己和親友的財產安全。

台灣人壽「防詐特攻隊」校園出任務推廣金融防詐知識，台灣人壽莊中慶總經理、林士淳法遵長、士林地檢署張志明襄閱主任檢察官及葉耀群主任檢察官超強卡司聯手出擊宣導反詐。莊中慶總經理強調很多被詐騙者都是高知識份子、詐騙的模式更是與時俱進，往往一通電話、一個簡訊，就讓很多人辛苦賺來的錢或退休金血本無歸，因此更要掌握新型詐騙手法及防詐技巧，才能自助並助人免於受詐。

「你不是沒遇過詐騙，只是還沒遇到適合你的詐騙劇本。」士林地檢署葉耀群主任檢察官開門見山表示詐騙與我們近在咫尺，從假投資、網路購物、假買家、假交友真詐財等，詐騙已滲透各行各業，提醒學生人手一機的時代，詐團也利用手機各種通訊軟體、釣魚簡訊設下圈套，一旦有久未聯繫友人突然出現、檢警傳訊要求協助辦案，都要提高警覺、多方查證，重要的是別讓來路不明的金錢進出你的帳戶，有疑問第一時間打165專線求證。

現場更進行防詐隨堂考，學生熱烈搶答，寓教於樂中潛移默化防詐觀念。淡江大學風險管理與保險學系主任何佳玲感謝企業、檢警攜手扎根防詐教育，協助學子遠離詐騙風險。

台灣人壽長期推廣識詐防詐教育，「打詐」更是公平待客重點任務，不僅成立「防詐特攻隊」攜手檢警、公益單位前進各縣市及學校，推廣多元全齡防詐教育；籃球、棒球場及公益活動皆是反詐宣導的大平台，亦推出官方短碼簡訊「68688」，保障客戶免於釣魚簡訊詐騙，無所不在、多管齊下守護全民資產。