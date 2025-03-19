泰安產險「仟萬安心」 完備車險保障

清明連假即將到來，返鄉車潮大增，車禍發生機率相對提高，只保法令規範的「強制險」真的足夠嗎？泰安產險今19日表示，強制險只賠付第三人體傷與死亡，保額最高僅200萬，無法提供完整的保障。

泰安產險提醒，目前原物料上漲，車輛價格也節節攀升，滿街的電動車、超跑每台動輒百萬或仟萬以上，另因通貨膨脹，法院對體傷案件的判賠金額也越來越高，如果不慎撞傷他人，基本強制險明顯不足，建議可評估自身的需求，附加車體損失險、 任意第三人責任險、竊盜險等，適度將風險轉嫁給保險公司，減輕事故發生時面臨鉅額賠款的負擔。

泰安產物推出的「仟萬安心」汽車保險方案，「任意第三人責任險」提供3仟萬以上的保額可供選擇，且涵蓋「駕駛人與乘客傷害」，另提供多項優質服務，如「刑事訴訟費用補償、道路救援、酒後護駕到府」，並配置「專屬理賠人員」，由專人協助處理車禍事故，一年保費僅1萬元不到(依三年無肇事車輛計算)，平均每天不到30元，就可享有仟萬級的保障內容，讓行車更安心。