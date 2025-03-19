快訊

美俄通話結束：協議烏俄停止攻擊能源設施30天 和平前景仍遠

LINE開放多裝置登入！「追加裝置」教學、規則看這裡 安卓平板＋蘋果可混搭用

3.1萬頁揭古巴蘇聯早知情？甘迺迪遇刺文件完整上線 最新機密曝光

政策預期與經濟企穩 挹注大中華基金動能

經濟日報／ 記者崔馨方／即時報導

中國大陸國務院發布《提振消費專項行動方案》計劃通過增收減負來提升消費能力，且措施還包括穩定股市、房市及鼓勵生育，此外，中國人民銀行召開黨委擴大會議，重申實施適度寬鬆貨幣政策，並考慮降準降息，以增加市場資金流動性，刺激經濟與物價上漲，亦激勵上證指數再創今年新高。

在政策推動挹注下，統計至14日，觀察大中華基金近一季表現，共有七檔基金表現超過10%，包括台中銀TAROBO機器人量化中國基金、日盛中國內需動力基金、摩根中國亮點基金、台中銀中國精選成長基金、野村中國機會基金、永豐中國經濟建設基金、新光中國成長基金，表現相對突出。

日盛中國內需動力基金研究團隊指出，上周上證指數站上3,400點，總市值創新高，且近20年來A股首次在美股大跌期間走出獨立行情，演繹出市場的信心重估。港股市場今年以來表現卓越，估值抬升貢獻了絕大部分漲幅，科技盈利、經濟企穩與政策預期三重因子將有望持續挹注港股表現。中長期而言，仍舊看好中國大陸資產價值重估行情，把握中美科技股價值重估機會。

日盛中國內需動力基金研究團隊表示，滬指站上3400點，體現出市場信心得到繼續加強，當前內需復甦仍以結構性為主，市場風格輪動有所加速，建議將焦點放在一季報景氣方向。

2025年初DeepSeek V3和R1系列發布引發全球大模型平權浪潮，過去兩年AI行情交易更多集中於上游算力板塊，本輪行情涉及上游算力到中下游應用、端側，近期A股/港股/中概股的AI相關企業資產價格有所波動，結合內外部環境及當前產業發展趨勢，AI行情仍有望繼續延續，應用端則有望同步受惠。

港股

延伸閱讀

港股飆漲 中資科技股硬挺

七檔股票ETF 一日填息

陸港科技商品 有看頭

大中華基金 AI題材燒

相關新聞

不是老人最易上當 最容易變詐騙肥羊的行業及年齡層出爐

儘管政府近年積極宣導反詐騙，但上班族認為仍嫌不足，1111人力銀行上班族遭詐騙經驗調查顯示，逾6成上班族評價台灣的詐騙盛...

環境充斥雜音 信用債第2季可分散風險

美國經濟放緩，但衰退機率低。瀚亞投信表示，關稅政策不確定性高，股市短線上波動會持續，建議適度分散投資組合因應；環境充斥雜...

中信金 傳千億元併購群益金鼎

業界傳出，中信金控擬併購證券公司以壯大金融版圖，其中又以群益金鼎集團與統一證券最有可能。最新進度是中信金針對群益金鼎集團...

玉山金砸逾27億元 買保德信投信

玉山金控昨天宣布，將收購保德信投信百分之九十一點二股權，投資金額廿七點六二億元。玉山金總經理陳茂欽表示，收購案要金管會審...

政府打炒房 銀行嚴控新北2區風險

政府打炒房措施發威，其中在新北市，大型行庫尤其關切淡水、新莊兩地的集中度風險，已對分行下達指令對這兩地的業務量必須設控，...

華南金股利 法人上看1.4元 總座強調一定比前一年好 以發放現金為主

華南金控昨（18）日舉行法說會，華南金總經理李耀卿指出，今年股利政策維持現金股息為主，股利一定比去年好。法人預期華南金現...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。