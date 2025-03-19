政策預期與經濟企穩 挹注大中華基金動能

中國大陸國務院發布《提振消費專項行動方案》計劃通過增收減負來提升消費能力，且措施還包括穩定股市、房市及鼓勵生育，此外，中國人民銀行召開黨委擴大會議，重申實施適度寬鬆貨幣政策，並考慮降準降息，以增加市場資金流動性，刺激經濟與物價上漲，亦激勵上證指數再創今年新高。

在政策推動挹注下，統計至14日，觀察大中華基金近一季表現，共有七檔基金表現超過10%，包括台中銀TAROBO機器人量化中國基金、日盛中國內需動力基金、摩根中國亮點基金、台中銀中國精選成長基金、野村中國機會基金、永豐中國經濟建設基金、新光中國成長基金，表現相對突出。

日盛中國內需動力基金研究團隊指出，上周上證指數站上3,400點，總市值創新高，且近20年來A股首次在美股大跌期間走出獨立行情，演繹出市場的信心重估。港股市場今年以來表現卓越，估值抬升貢獻了絕大部分漲幅，科技盈利、經濟企穩與政策預期三重因子將有望持續挹注港股表現。中長期而言，仍舊看好中國大陸資產價值重估行情，把握中美科技股價值重估機會。

日盛中國內需動力基金研究團隊表示，滬指站上3400點，體現出市場信心得到繼續加強，當前內需復甦仍以結構性為主，市場風格輪動有所加速，建議將焦點放在一季報景氣方向。

2025年初DeepSeek V3和R1系列發布引發全球大模型平權浪潮，過去兩年AI行情交易更多集中於上游算力板塊，本輪行情涉及上游算力到中下游應用、端側，近期A股/港股/中概股的AI相關企業資產價格有所波動，結合內外部環境及當前產業發展趨勢，AI行情仍有望繼續延續，應用端則有望同步受惠。