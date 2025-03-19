快訊

台中母子逛誠品被當賊 市警局認有疏失今記「申誡處分」

今急凍剩4度…還沒冷完？專家曝3月「最後一波」冷空氣時間

MLB／大谷翔平披上「金標聖衣」全大聯盟僅6人能穿

資金轉向債市保平安 美國20年期A級公司債長期避險效果大勝公債

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
美國20年以上 A 級公司債指數長線報酬最佳(資料來源：Bloomberg)
美國20年以上 A 級公司債指數長線報酬最佳(資料來源：Bloomberg)

台新投信表示，川普啟動關稅戰，讓市場避險情緒快速升溫，同時，美國2月消費者物價指數（CPI）年增率低於市場預期，投資人期待聯準會降息時程可望提前，使得美國10年期殖利率下跌4.2%，帶動長天期公債走勢轉強。而從長期報酬表現來看，同天期美國A級公司債較美國公債表現更佳，根據根據Bloomberg統計，自聯準會暫停升息至啟動降息循環期間(2019/1/31~2025/3/14)，美國20年以上A級公司債指數上漲3.5%，大勝美國20年以上公債指數下跌12%。投資人資產配置可納入美國20年以上A級公司債，提升防禦力。

台新美國20年期以上A級公司債券ETF基金 （00942B）研究團隊指出，風險事件頻發時，公債相對具避險效果，不過長期持有累積報酬時，擁有相對更高收益水準的公司債往往能帶來更好的報酬表現。展望後市，聯準會主席鮑爾先前強調美國經濟具韌性，因關稅移民等政策不確定性，降息前須看到相關經濟數據支持。根據Fedwatch資料，市場仍普遍預估第一次降息將發生在六月，長線來看，聯準會仍處於降息循環，將持續吸引資金流入投資等級債券市場，且美國財政部長以壓低10年期利率及維持強勢美元為政策目標，投資等級債前景樂觀。

台新美國20年期以上A級公司債券ETF基金（00942B）研究團隊指出，表示，美國投資級債券是全球規模最大、流動性最佳的債券，A級債券信用品質較高，違約風險相對，在景氣循環變化中，能以較低風險參與市場目前較高的殖利率水準。全球股市經過2024年的大漲普遍處於高檔位階，引發資金轉往高評級的債券ETF避險，在近日全球股市大幅震盪之際，投資等級債券ETF表現相對抗跌。

債券ETF 美國公債

延伸閱讀

與府院不同調？ 俞大㵢：不排除最先進晶片在美國生產

禽流感蛋荒 德國收到美國索取雞蛋要求

美國續資助解決戰後遺留問題 越南排雷計畫現轉機

美國蛋荒求助歐洲 義大利商家：恐無力出口

相關新聞

不是老人最易上當 最容易變詐騙肥羊的行業及年齡層出爐

儘管政府近年積極宣導反詐騙，但上班族認為仍嫌不足，1111人力銀行上班族遭詐騙經驗調查顯示，逾6成上班族評價台灣的詐騙盛...

環境充斥雜音 信用債第2季可分散風險

美國經濟放緩，但衰退機率低。瀚亞投信表示，關稅政策不確定性高，股市短線上波動會持續，建議適度分散投資組合因應；環境充斥雜...

中信金 傳千億元併購群益金鼎

業界傳出，中信金控擬併購證券公司以壯大金融版圖，其中又以群益金鼎集團與統一證券最有可能。最新進度是中信金針對群益金鼎集團...

玉山金砸逾27億元 買保德信投信

玉山金控昨天宣布，將收購保德信投信百分之九十一點二股權，投資金額廿七點六二億元。玉山金總經理陳茂欽表示，收購案要金管會審...

政府打炒房 銀行嚴控新北2區風險

政府打炒房措施發威，其中在新北市，大型行庫尤其關切淡水、新莊兩地的集中度風險，已對分行下達指令對這兩地的業務量必須設控，...

華南金股利 法人上看1.4元 總座強調一定比前一年好 以發放現金為主

華南金控昨（18）日舉行法說會，華南金總經理李耀卿指出，今年股利政策維持現金股息為主，股利一定比去年好。法人預期華南金現...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。