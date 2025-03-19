資金轉向債市保平安 美國20年期A級公司債長期避險效果大勝公債

台新投信表示，川普啟動關稅戰，讓市場避險情緒快速升溫，同時，美國2月消費者物價指數（CPI）年增率低於市場預期，投資人期待聯準會降息時程可望提前，使得美國10年期殖利率下跌4.2%，帶動長天期公債走勢轉強。而從長期報酬表現來看，同天期美國A級公司債較美國公債表現更佳，根據根據Bloomberg統計，自聯準會暫停升息至啟動降息循環期間(2019/1/31~2025/3/14)，美國20年以上A級公司債指數上漲3.5%，大勝美國20年以上公債指數下跌12%。投資人資產配置可納入美國20年以上A級公司債，提升防禦力。

台新美國20年期以上A級公司債券ETF基金 （00942B）研究團隊指出，風險事件頻發時，公債相對具避險效果，不過長期持有累積報酬時，擁有相對更高收益水準的公司債往往能帶來更好的報酬表現。展望後市，聯準會主席鮑爾先前強調美國經濟具韌性，因關稅移民等政策不確定性，降息前須看到相關經濟數據支持。根據Fedwatch資料，市場仍普遍預估第一次降息將發生在六月，長線來看，聯準會仍處於降息循環，將持續吸引資金流入投資等級債券市場，且美國財政部長以壓低10年期利率及維持強勢美元為政策目標，投資等級債前景樂觀。

台新美國20年期以上A級公司債券ETF基金（00942B）研究團隊指出，表示，美國投資級債券是全球規模最大、流動性最佳的債券，A級債券信用品質較高，違約風險相對，在景氣循環變化中，能以較低風險參與市場目前較高的殖利率水準。全球股市經過2024年的大漲普遍處於高檔位階，引發資金轉往高評級的債券ETF避險，在近日全球股市大幅震盪之際，投資等級債券ETF表現相對抗跌。