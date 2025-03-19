2025年晨星最佳台灣股票基金獎 統一台灣動力基金摘冠

市場在近期震盪中，迎來一年一度的基金獎季節。受關稅政策不確定性、經濟衰退擔憂等因素影響，股市波動加劇，提高投資人布局難度。統一投信建議，不妨利用獲得專家肯定的基金介入，由專業投研團隊在波動中掌握股市成長機會。

晨星公布2025年基金獎名單，最受矚目的最佳台灣股票基金獎，得主為統一台灣動力基金，使統一投信金獎團隊的輝煌紀錄再添一筆。至此，統一投信歷年獲獎達到128座，其中，台股基金獎就占53座，是該公司台股基金表現卓越的最佳證明。

根據晨星官網，晨星基金獎評選中，報酬率占八成，兩成為晨星風險評估。在基金表現方面，是利用風險調整後的報酬，綜合評估基金短中長期報酬及風險。獲獎基金不僅一年期風險調整後報酬表現，需在同類型基金中排名前二分之一，三年期和五年期風險調整後報酬，也必須在同類型基金中排名居前。以年度計算，基金的風險調整後報酬，在過去五個年度中，至少要有三個年度的表現在同類型基金中居於前半部。透過這個評選方式，獲獎的基金短期表現出類拔萃、中長期穩健，為具備投資潛力的基金。

統一投信表示，受到地緣政治局勢、貿易爭端和景氣放緩等因素影響，今年股市可能面臨較大波動。但今年AI加速發展至應用面，也為台廠帶來商機，包括ASIC、AI伺服器、AI PC/手機、人形機器人等族群，皆有望受惠，使台股後市仍有表現機會。投資人可以趁股市震盪時，利用優質的台股基金布局，掌握股市成長契機。