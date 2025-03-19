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環境充斥雜音 信用債第2季可分散風險

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
債市第2季展望(資料來源：瀚亞投信)
債市第2季展望(資料來源：瀚亞投信)

美國經濟放緩，但衰退機率低。瀚亞投信表示，關稅政策不確定性高，股市短線上波動會持續，建議適度分散投資組合因應；環境充斥雜音，市場恐有經濟衰退擔憂，債券可望在此情境下扮演風險平衡的角色。

展望第2季，瀚亞投信看好投資等級債與非投資等級債的表現，投資人既有部位可續抱，若利差或利率有反彈，也是佈局好時機。

瀚亞投信投資長林如惠表示，全球企業獲利展望佳，非投資等級債近期未受長債波動影響，顯示經濟衰退疑慮較低，在此情境下，非投資等級債仍存在著中線的投資機會。

川普關稅政策頻轉彎，對經濟與通膨數據影響幅度與時間變數較多。瀚亞投信固定收益部主管周曉蘭表示，貨幣政策寬鬆，籌碼壓力使公債殖利率再大跌空間受到限制，中性看待公債的表現。

未來12個月各國央行仍以降息為主軸，緩降息周期較經濟衰退下的大幅降息，有利於信用債表現。投資等級債部份，周曉蘭說，雖然利差近期一度擴大，但考量美國增長風險猶存，加上強勁的市場技術面與相對高的美債收益率及供應放緩，研判利差將有收斂機會，適合長期投資的資金進行布局，兼顧收益與平衡波動。

非投資等級債發行企業的利息覆蓋率與高現金餘額，使大多數信用債發行人能夠承受當前的收益率上升，相對高的收益率環境相對限制債券供給量，但對投資人的吸引力則增加，建議以6個月以上配置角度進行布局，以累積收益為主。

新興市場債部分，或許會有反彈機會，但波動也相對較高。周曉蘭表示，川普將使美債殖利率波動增加，利率不確定性升溫；儘管多數新興國家今年有機會回歸正常降息預期，但美元強勢仍不利新興當地債的表現。

美國經濟 降息

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