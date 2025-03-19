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元大銀行 LINE 個人化服務 即時交易通知

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
限時綁定「元大銀行LINE個人化服務」立即領LINE POINTS 10點（元大銀行/提供）
限時綁定「元大銀行LINE個人化服務」立即領LINE POINTS 10點（元大銀行/提供）

隨著數位化生活日漸普及，LINE已成為台灣最受歡迎的通訊平台，並在各種日常溝通中扮演著重要的角色，元大銀行順應市場趨勢及使用者習慣，積極將金融服務範圍延伸至LINE平台，透過「LINE個人化服務」可以讓客戶第一時間收到銀行轉帳、刷卡、入帳等通知，滿足客戶在日常生活中對於便捷、快速且安全的金融需求，達到輕鬆管理財務的目的。

在詐騙手法層出不窮的世代，交易安全已成為每位金融客戶最關心的議題，為此，元大銀行持續精進「LINE個人化服務」，致力為客戶提供即時交易通知服務，讓客戶能夠隨時掌握資產動向，不只是存款入帳、轉帳、ATM提領及薪資入帳等帳務異動，使用行動支付時，儲值及消費通知通通有，使客戶輕鬆管理荷包動態；信用卡交易更是不限消費金額筆筆通知，且不受地點限制，即使在國外進行刷卡消費，無法接收簡訊，還是能透過LINE即時接收信用卡交易通知，確保交易安全，隨時監控更有保障。

「LINE個人化服務」綁定過程簡單直覺，元大銀行客戶只要在手機上透過元大銀行LINE官方帳號，進行簡單三步驟操作，即可完成！為進一步鼓勵更多客戶體驗元大銀行「LINE個人化服務」，元大銀行特別推出限時活動，即日起至2025年6月30日止，凡首次綁定元大銀行LINE個人化服務，即可獲得LINE POINTS 10點。

此外，還沒有元大銀行存款帳戶的朋友，現在申請正是最佳時機，「好禮成雙─數存新朋友」活動，針對首次開立元大數位存款帳戶的新客戶，完成指定任務即可輕鬆獲得高達600元的回饋金，活動包括三重好禮：完成行動支付指定消費任務最高享400元回饋金、綁定元大銀行LINE個人化服務再享200元回饋金、同時還享最高7次免跨行轉帳手續費優惠。

隨著數位金融的發展，元大銀行致力於持續創新並提供更加便捷的服務，「LINE個人化服務」便是其中的重要成果之一，通過與LINE平台的結合，元大銀行不僅讓金融服務更加貼近客戶的日常，還進一步加強了交易安全和詐騙防範，為每一位客戶提供全方位的金融防護網，讓每一次交易都更加安心無憂，想知道如何綁定，或想了解更多LINE個人化服務介紹及優惠活動訊息，可至元大銀行官網查詢。

LINE 元大 消費

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