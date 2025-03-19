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不是老人最易上當 最容易變詐騙肥羊的行業及年齡層出爐

聯合報／ 記者陳素玲／台北即時報導
台灣詐騙盛行，別以為老人最易上當，人力銀行調查發現，36-40歲年輕人最易被詐騙。本報資料照片
台灣詐騙盛行，別以為老人最易上當，人力銀行調查發現，36-40歲年輕人最易被詐騙。本報資料照片

儘管政府近年積極宣導反詐騙，但上班族認為仍嫌不足，1111人力銀行上班族遭詐騙經驗調查顯示，逾6成上班族評價台灣的詐騙盛行度給出10分滿分，詐騙盛行度平均給出8.5高分；從行業來看，一般服務業受騙比率最高，超過5成的上班族曾受騙上當，並以36-40歲受騙比率最高。

上班族認為台灣的詐騙盛行程度有多高呢？(1最低、10最高)，有超過6成上班族給出10分的滿分，詐騙盛行度平均給出8.5的高分；只有不到1%(0.8)的人給出最低的1分，可見因為詐騙盛行，台灣「詐騙王國」的惡名深植人心。同時上班族對於政府的打詐成績給出超低評價，0-100分平均只有38分，72.8%的受訪者給出不及格的60分以下分數，當中更有18%的人只給出0分的最低分占比最高。

進一步交叉分析發現，金融投顧/保險相關產業任職的人，遭到詐騙的比例最低，僅1成左右，而一般服務業受騙比例最高，超過5成的上班族曾受騙上當；若以年齡層來看36-40歲受騙比例最高，最容易成為詐騙集團的肥羊；而以男女比例來看，女性遭詐騙的比例46%略高於男性的41.45%。

1111人力銀行發言人曾仲葳表示，金融業從業人員具備較高的金融知識與風險意識，對於詐騙手法如假投資、虛擬貨幣或假金融商品具有較強的辨識能力。此外，他們熟悉資金流動、詐騙常見模式，能快速判斷可疑資訊，降低受騙風險。相較之下，一般服務業員工接觸金融資訊機會較少，對新型態的投資詐騙、網路陷阱較為陌生，且工時長、體力負荷大，容易在疲勞或疏忽下誤信詐騙訊息。而36-40歲族群正值事業與家庭雙重壓力的階段，普遍有投資理財需求，渴望提升收入或保障家庭生活，容易掉入高報酬投資詐騙、交友詐騙等陷阱。

不過值得注意的是，儘管政府積極宣導反詐騙，但問到上班族若再次遇到疑似詐騙情況，會怎麼做？6成1的人首選還是直接無視/刪除，只有4成的人會選擇向165反詐騙專線通報。

1111人力銀行總經理張篆楷表示，儘管求職詐騙不在最常遇到的詐騙類型前5名，但對於職場經驗較薄弱的年輕族群來說，還是極具風險。尤其近年來，出現越來越多社群平台求職詐騙案件，身為數位原住民的Z世代每天花費大量時間在社群平台上，更容易接觸到這類型的求職詐騙。

為了協助新鮮人安全、快速的銜接職場，1111人力銀行特別設置新鮮人專區(https://www.1111.com.tw/freshman/)，盤點無經驗、周休二日、月薪3萬以上職缺，並提供AI履歷診斷、面試技巧及工作甘苦談，讓新鮮人求職少走冤枉路。若是還沒確定人生職涯方向，網站也提供職涯大師、九大職能星、Holland測驗等，助攻新鮮人盡快找到未來志向。

張篆楷提醒，通常求職詐騙會採取像是高薪誘惑、低門檻條件，不需面試就可直接入職等，吸引涉世未深的社會新鮮人，同時提供誘人福利，像是在家工作、提供資料或網路貼文就能賺錢，但需要提供提款卡、印章等資料，企圖騙走年輕人個資甚至金錢，一不小心更可能成為人頭帳戶變成犯罪的一環。年輕人若真想求職，建議要透過合法立案的人力銀行相對有保障。

上班族 詐騙集團

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