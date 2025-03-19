政府打炒房 銀行嚴控新北2區風險

政府打炒房措施發威，其中在新北市，大型行庫尤其關切淡水、新莊兩地的集中度風險，已對分行下達指令對這兩地的業務量必須設控，以免授信風險增加。

此外，政府打炒房，建商的推案量卻未減減少，三二九檔期推案量接近三千八百億元再創新高，土銀高層指出，央行已限期建商購地之後在十八個月的期限內必須動工，否則成數就得被收回四成，加上房市管制至少還有一、兩年，即使景氣不好，建商也只能邊建邊售，看能賣多少。

土銀高層說，建商若是以較低成本取得土地，例如五年前取得，較有讓利空間，若是高價取得土地就較難讓利，不過，建商撐三、四個月之後，估計應該會有百分之五至十的讓利空間。

因應中央銀行要求不動產放款下降，華南銀行昨天法說會指出，華銀目前有待撥款的土建融及相關衍生分戶房貸等，合計有千億元，去年十月起已停止承作新的土建融案。華銀總經理黃俊智表示，針對去年十月前核准的案子，已和客戶協調有秩序的貸放；房貸部分會以自家的土建融分戶貸款為主，但新承作額度不能超過攤還部位。

黃俊智說，華銀一年有六、七百億的房貸攤還金額，但目前僅下放分行約一半，以逐步降低全年的放款餘額，不動產放款集中度比率將以從百分之四十降至百分之卅九點四為目標。

黃俊智指出，華銀即使對自家建商的土建融案所衍生的分戶房貸，也會以其所承作的土建融案為限，至於超過的部分，建商將洽其他銀行承作，若分行超過額度，就由總行專案核准。