玉山金砸逾27億元 買保德信投信

玉山金控昨天宣布，將收購保德信投信百分之九十一點二股權，投資金額廿七點六二億元。玉山金總經理陳茂欽表示，收購案要金管會審查完才能進行交割，玉山金會在最短時間內盡快送件。至於會在第三季或第四季完成？陳茂欽說，要看審核結果何時出爐，目前沒有具體時間表。

陳茂欽、玉山金資深協理林俊佑昨晚在證交所召開重訊記者會，說明董事會決議通過收購保德信投信的長期股權投資案。完成收購後，保德信投信將更名為玉山投信，至於何時更名？陳茂欽指出，等主管機關完成審核許可後，會有更明朗的時間表。他也說，將承諾保障保德信投信員工工作權，百分之百留用。

玉山金曾在二○○八年出售旗下的玉山投信，如今又重新透過併購拿回投信牌照，陳茂欽說，對高資產客戶而言，若旗下有玉山投信，透過自家投信發行基金，不論在產品發行或客戶服務都可更好；對玉山金控而言，由於玉山各子公司向來合作熱絡，綜效也能發揮得更好。

對於收購保德信投信的資金來源，陳茂欽說，將會透過發行短期商業本票或帳上現金支應，不會發國際的長期債券，玉山金的股利配發不會因此受到影響。此外，未來若有好的對象仍會主動出擊。

由於玉山金的證券市占仍有待擴充，且旗下缺乏人壽，包括玉山和南山人壽深入的業務合作，先前也引發市場聯想，陳茂欽表示，不論是證券或人壽，「只要符合策略方向的對象，玉山都很有興趣。」但他也說，目前並沒有確定的對象。

玉山金評估的綜效，包括收購保德信投信將有助於玉山在證券市場研究、商品設計及專業服務的提升，擴大業績銷售與服務動能。未來玉山金也將善用銀行、證券與資產管理等資源，積極發展各項境內外基金、主被動式ＥＴＦ以及私募股權基金等商品，提升在金融市場的競爭力。

玉山金控董事長黃男州表示，本次長期股權投資將讓玉山金融版圖更為完整，深化在台灣資產管理業務的發展。