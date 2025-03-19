中信金 傳千億元併購群益金鼎

業界傳出，中信金控擬併購證券公司以壯大金融版圖，其中又以群益金鼎集團與統一證券最有可能。最新進度是中信金針對群益金鼎集團已進入準備出價階段。

根據法人估算，中信金提出價金將上看千億元，金額將遠超過富邦金當初併日盛金的五百億元。對此傳聞，中信金不予置評；群益金鼎證券則表示，目前公司並無與任何其他公司進行合併的計畫。

早在二○一三年時就傳出過中信金有意併購統一證券，十多年來一直在談，但消息未獲證實，近期又傳出群益金鼎集團也在評估之列。

據傳，中信金高層早在去年就看過評估報告書，顯見群益金鼎集團與統一證都在中信金評估名單之列。消息人士指出，成功與否關鍵在於價格，群益金鼎集團更有可能。

為擴大版圖，中信金近年來不斷評估各種併購可能性，今年來更與群益金鼎集團頻繁接觸，商討併購可能性，目前大方向多已確定，準備進入出價階段。中信金將吃下群益金鼎集團的證券、投顧、期貨、投信等四大單位。

中信金過去一段時間併購接連失利，包括新光金、京城銀行等，中信銀董事長陳佳文之前承認，過去的確參與競標花旗銀台灣個金業務出售，但因出價太低，沒有得標；最近的是保德信投信出價，有五家金融機構參與，僅剩中信金與玉山金進入最後階段，但最終仍由玉山金搶親成功。

不過，某金融圈高層人士說，中信金真正的目標，其實是群益金鼎集團與統一證券，主要是為了擴大集團版圖，其次是扳回過去併購接連失利的顏面。據了解，今年以來中信金與群益金鼎集團雙方已頻繁接觸、緊密洽談，目前已到準備出價階段。

消息人士透露，中信金娶親群益金鼎集團，將比照新光金模式或富邦併日盛金模式，以市值計算溢價至少超過百分之十五。群益證目前市值六百點三億元；群益期市值一二八點四億元；群益投信估市值至少一二五點八億元。三者合計市值八五四點五億元，以溢價百分之十五計算，至少要九八二點六億元。據二○二四年財報，目前中信金現金與約當現金有一○七九點七億元，足以支付此一併購案所需金額。