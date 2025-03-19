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台灣金聯釋百戶平價宅

經濟日報／ 記者林勁傑胡順惠／台北報導

邁入第15年的「台灣金聯平價住宅銷售」活動，昨（18）日由台灣金聯董事長宮文萍宣布開跑，今年銷售將從3月20日起到4月21日止，為期33天，提供全台共100件平價住宅供民眾申購，今年每坪平均價格略低於去年實價登錄8%，尤其在六都還有不到千萬元物件可選擇。最低總價落在台中市漢口路的套房僅299萬元，最低單價在桃園龍潭透天厝每坪僅12.1萬元。

宮文萍強調，今年推出的平價住宅銷售物件有六大特色；包括由去年88件增加到100件；每坪平均單價較去年實價登錄均價略低；提高六都物件比例至84%；六都均有不到千萬元的物件可選擇；增加捷運宅案件數至15件；延長履約期限至120日，方便籌措資金等。另，台金聯也洽商土銀、台企銀及彰銀配合辦理房貸。

宮文萍表示，100件產品以區域分布，六都占84件，其中北北桃有52件；以全部物件售價分析，1,000萬元以下占40件。今年最低總價落在台中市漢口路四段商圈的套房只要299萬元，雙北也有在台北市重慶北路二段的套房935萬元、新北市景平路套房635萬元等在千萬元以下物件。

此外，國產署近期也公告標售50戶都更分回宅，將於4月8日開標。其中有18戶為知名豪宅台北星鑽（Diamond Tower），雖然前次標售一戶都未標脫，此次原價再釋出，考驗市場接受度。此次公布50戶招標案中，每戶底價介於5,498萬元至4.7億元不等。

實價登錄 金聯

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