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20兩換200萬元…金價創高 大戶出手變現

經濟日報／ 記者林勁傑／台北報導

國際金價再攀新高，國內銀樓黃金牌價昨（18）日開出每錢1萬2,470元新天價、金條為12萬4,700元。台北市金銀珠寶公會副理事長石文信表示，現在買、賣顧客平均，但賣方賣出量較大，很多是拿出存了30年的黃金獲利了結，上周業界才傳出有大戶一口氣拿20兩黃金變現逾200萬元。

銀樓黃金牌價昨賣出價達1萬2,470元，買進價（顧客出售予銀樓）1萬1,470元。石文信指出，國際金價每英兩站穩3,000美元是一個新的價格階段起步點，預估短期先看3,100美元，倘能站穩表示全球經濟相對有疑慮，黃金需求量更大，下一個目標價就會來到3,300美元。

石文信表示，整體而言今年沒有新的大型區域戰爭發生，俄烏戰爭可能平息，但這是指傳統實體戰爭，現在川普關稅戰是影響全世界的大戰，恐造成通膨再起，相對資金需要黃金作為避險資產。

石文信本身經營的金加家珠寶是近60年老銀樓，客戶群廣，昨日中午有客戶賣1兩多黃金項鍊，是剛好要用錢，但家裡還有黃金未全賣完。他透露業界傳出上周有人一口氣拿20兩黃金變賣。

金價 銀樓

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