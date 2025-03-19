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玉山金收購保德信投信 外商+本地思維更接地氣

經濟日報／ 記者林勁傑／台北報導

玉山金（2884）昨（18）日宣布收購保德信投信，對於未來發展方向，總經理陳茂欽接受本報專訪時表示，將發展包括主動式ETF、引進更多國外的REITs（不動產投資信託）、私募股權基金（PE Fund）等；同時保德信本質是外商公司，會盡量保留這層關係，引入更好境外基金，並讓公司更接地氣，適應台灣市場主流需求。

此外，對於先前有媒體由淨值推估收購價，陳茂欽強調從淨值大小推估並非專業做法，而是有專屬投信的價格評估方式；內含兩部分，一是企業本身價值，二是其他資產價值，雖與企業本身無直接相關，但對此案而言其他資產價值影響較大，他強調27.62億元為相當漂亮的價格。

陳茂欽指出，投信產業蓬勃發展，五年來市場規模年複合成長率約20%，成長速度快，政府發展亞洲資產管理中心政策明確，投信產品會不斷開放。對金控本身，他分析外資投信缺乏二項：一是沒有金控通路，金控旗下投信發展速度皆相當快，保德信投信有金控通路結合會發展更好；二為美國保德信集團是主動式基金專家，不太願意背離集團核心策略，在台灣如能入境隨俗，有玉山金控通路加上本地思維發展會更好。

淨值 玉山金控

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