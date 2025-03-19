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中信金尋找非自發性整併機會

經濟日報／ 記者齊瑞甄／台北報導

市場掀起併購潮，金控透過併購壯大事業版圖，中信金（2891）總經理高麗雪昨（18）日在法說會上，針對外界關注的併購案，坦言「目前中信金除聚焦自發性成長，也正持續探尋合適的非自發性併購機會。」

關於中信金是否要拓展其他事業版圖？高麗雪回應，很多業務除聚焦自發性成長，也會持續看有沒有一些非自發性的併購機會，不單是投信，其他業務也一樣。

大家關注許多金融併購案後銀行分行家數大躍進，中信銀的擴展分行計畫？高麗雪說，大致上成長方向有兩個，第一是自發性成長，每年在可以跟主管機關申請新設分行額度下盡力申請，去年額度五家都有申請。

其他手段就是透過併購，然併購可大可小，就是看市場有沒有適合機會。至於目前是否有適合機會？高麗雪語帶保留的說「不予評論」。

事實上，2013年時，市場就傳出中信金有意併購統一證券，但消息未獲中信金證實，統一證券市場排名前十大，中信金若併進統一證，在證券業將有舉足輕重份量，中信旗下雖有中國信託證券，但市占率非常低，若藉由併購壯大證券版圖，市場人士認為，是個聰明做法。

中信金 中國信託 併購

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