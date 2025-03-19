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土銀：房價小幅修正 這幾個區域成警戒區

經濟日報／ 記者林勁傑／台北報導
土地銀行18日透露，買方觀望氣氛濃厚，預估房價小幅修正5%到10%屬於正常範圍。圖／AI生成
土地銀行18日透露，買方觀望氣氛濃厚，預估房價小幅修正5%到10%屬於正常範圍。圖／AI生成

中央銀行第七波打炒房發威，不動產放款龍頭—土地銀行昨（18）日透露，買方觀望氣氛濃厚，預估房價小幅修正5%到10%屬於正常範圍。土銀並示警，推案量大的淡水、青埔、五股持續為銀行警戒區，新莊已進入警戒候選名單。

土銀表示，因為央行打炒房效應，讓房市呈現量縮，惟建商仍嘗試推案，整體房市來看，雖然買方觀望氣氛濃，但建商只能推案，今年329檔期推案量上看3,800億元創新高，只是價格勢必滑落，預估房價小幅修正5%到10%屬於正常範圍。另推案量大的淡水、青埔、五股持續為銀行警戒區，新莊已進入警戒候選名單。

土銀看房市
土銀看房市

央行第七波打炒房發威，以不動產專業銀行土銀而言，在北、中、南各區案量大的重劃區都設有管控區，如果建商都買那裡的土地，內部就會設限承做比例；倘若區位又差，可能進一步限縮承做產品類別。例如，淡水、青埔及五股等原本就在管制區，未來當新莊量能出來以後也可能進入名單。

此外，出乎意料的是儘管央行打炒房，但建商推案量卻愈推愈高，329檔期推案量更比去年高出許多。土銀高層指出，央行限期建商購地之後在限期18個月動工，且成數僅四成，房市管制至少還有一、二年，故即使景氣不好，建商也只能邊建邊售。有些建商也承認只能把案子丟出來市場測試。

不過，目前已有建商願意讓利。土銀高層分析，建商若以較低成本取得土地，例如五年前就取得則較有讓利空間，可接受約在5%至10%的空間讓客戶議價，畢竟若一坪50萬元，10%的讓利就約當一坪造價的三分之一。

據悉，新青安資產品質其實未比一般房貸好，從舊青安起就是逾放會稍高，終究有些客群買得很勉強。財政部近期已請公股行庫持續查核新、舊青安的疑似違規者，土銀新一波有1,304戶是疑似違規者，截至2月底，已確定175戶違規，以出租為主、幾乎無人頭戶，目前已收回此175戶的政府及銀行補貼利息。

土銀 建商 炒房

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