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中信金提升綜效 要再衝高市占

經濟日報／ 記者王奐敏／台北報導

為何中信金（2891）如此積極併購？據了解，中信金內部人士認為，台灣金融業非常成熟穩定，資產自身成長幅度有限，透過併購成長，一直是中信金策略選項之一。透過併購，能讓各事業市占大幅提升，發揮綜效。

根據臺灣證券交易所2024年度資料，證券商及自營商成交金額與占比，前三大是元大、凱基、富邦。中信證成交金額2.07兆元，占比僅1.038%，群益金鼎證券為6.74兆元，占比3.38%，合併後，市占可達4.418%，緊追在永豐金證券的4.617%之後，一下子可跳升至市場第五大，對提升證券事業影響力助益甚大。

投信方面，目前資產管理規模前三大分別為元大、國泰、群益。中信若吃下群益投信，中信加上群益投信的共同基金規模約1.92兆元，可望超越國泰投信的1.40兆元居第二大。

不過若加計全權委託業務計算，由於國泰投信有高達8,446億元全委業務，即便中信加上群益的總資產管理規模約2.02兆元，尚無法超越國泰投信約2.25兆元，不過差距跟前兩名投信已經拉近不少。

中信金 群益

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