玉山金27億收購保德信投信 最短時間送件金管會

玉山金（2884）董事會昨（18）日通過將取得美國保德信金融集團（紐約證交所代碼：PRU）所持有旗下保德信投信全部91.2%的股權，投資金額27.62億元並以全現金交易，由金控帳上現金加上些許短期商業本票支應，不影響今年將發放的股利。玉山金會用最短時間送件金管會，並承諾員工全員留用。

玉山金總經理陳茂欽、資深協理林俊佑昨晚赴證交所召開重訊記者會宣布收購案。陳茂欽表示，玉山金去年11月接受收購邀約，雙方簽訂MOU，更早接觸時間稍微提前。雙方互相配合，比預計時間早一點達成協議。

對方遴選買方很重視因素為案子送到主管機關通過可能性與速度，他們喜歡玉山過去在主管機關面前的努力及評價，相信這也是重要考量因素之一。

保德信投信成立於1992年，2000年加入美國保德信金融集團。

截至2024年底，保德信投信管理資產總值（AUM）約1,608億元，經營基金發行、境外基金總代理及全委代操等業務，發行國內基金30檔、AUM 754億元，全委代操25件、AUM 853億元。

近期成功發行首檔被動式台股ETF─PGIM保德信台灣市值動能50 ETF，增加產品多樣性。

玉山2008年曾賣掉投信，陳茂欽說，玉山第四個十年策略是壯大金控版圖，重要因子為完善玉山證券生態圈並擴大規模，其中投信扮演重要腳色，投信在台灣蓬勃發展且影響力愈來愈大，政府財管2.0、發展亞洲資產管理中心政策明確。玉山曾經擁有投信，現在重新取得勢必在策略發展上有重要腳色，希望未來結合銀行、創投、證券、投信及投顧產業價值與綜效。

陳茂欽強調，玉山審慎採取併購策略，有好的對象就會主動出擊，這是長期策略，不論證券及壽險都有考慮，只要符合策略方向或喜歡的對象都會很有興趣，但目前沒有明確對象。

至於此次收購股權為91.19954%，主因保德信投信有七位股東，1992年成立時的法規背景股份有限公司股東須為七人，且財政部要求須投信公司須有一家金融機構，除美商保德信為大股東外，還有一金融機構及五位自然人股東，據了解，該家金融機構為國營土地銀行，持股約8.77%。

對於未來是否收購所有股份，陳茂欽說，玉山有意願但也要尊重持有股東意願，目前有絕對控制性股權。



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