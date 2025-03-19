中信金股利發放 總座：配發率維持六成 法人估2元起跳

中信金（2891）去年獲利亮眼，全年稅後純益720.3億，每股稅後純益（EPS）3.64元，為歷史新高。市場聚焦中信金今年對於去年營運成果的股利發放方向，總經理高麗雪昨（18）日表示，會以「現金」為主，希望維持往年配發率六成左右水準。

中信金昨日舉行2024年第4季法說會，提到股利發放，高麗雪表示，2024年盈餘創新高，考量各子公司業務發展及所需資本、投資人期待與整體資本規劃，期望是相對平衡的股利政策方向，會參考近年股利配發率約都有六成上下，「希望維持六成上下配發率」，將在下月董事會討論，法人估，中信金起碼可配2元起跳。

展望今年國內經濟表現，高麗雪說，整體經濟基本面穩健，國內通膨也呈緩降趨勢，預估央行維持當前利率政策不變，全球看來主要經濟體進入降息循環，市場也預測聯準會會在今年第2、3季各降息1碼。

依目前中信銀資產負債管理配置，台灣利率維持、美元降息對整體中信銀淨利息收入是正面，今年全球金融市場不確定仍高，但對金控獲利還是「樂觀期待」。

市場憂心，美國總統川普推行的關稅政策，恐導致美國經濟衰退。高麗雪認為，川普就像一個很厲害的投手，會的球種很多，「我們作為打者就是盡量掌握時機，把球棒揮出去，看能否擊出製造安打，慢慢累積獲勝機會。」

在這一波美國優先政策下，有三大確定方向，一、去全球化趨勢更明顯；二、全球大企業要往美國移動亦是相當顯著；再來就是新興國家市場准入看起來可以更快速鬆綁，雖然川普帶來很多不確定性，但也有蠻多商機，「中信絕對有機會掌握到此波商機。」

她表示，中國信託不管是在東南亞、日本或美國，布局相對完整，2024年整體海外稅前盈餘首度突破200億元達205億元，同樣為歷史新高，占銀行獲利比重來到33%，其中北美跟日本地區都有雙位數成長。

高麗雪說，中國信託在美國東西岸有超過20個據點，以美國來說，去年全年獲利近28.5億元，年增14%；日本地區獲利28億元，含日本子行跟一間分行，也有近三成成長。