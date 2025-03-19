中信金併購 瞄準群益、統一證…出價上看千億元

業界傳出，中信金（2891）控擬併購證券公司以壯大金融版圖，其中又以群益金鼎集團與統一證券最有可能。最新進度是中信金針對群益金鼎集團已進入準備出價階段。

根據法人估算，中信金提出價金將上看千億元，金額將遠超過富邦金當初併日盛金的500億元。對相關傳聞，中信金與統一證均不予置評；群益金鼎證券則表示，目前公司並無與任何其他公司進行合併的計劃。

此外，早在2013年時市場就傳出過中信金有意併購統一證券，且十多年來一直有在談，但消息未獲證實，近期又傳出群益金鼎集團也在評估之列。

中信金擬擴大證券版圖

據傳，中信金高層早在去年就看過評估報告書，顯見群益金鼎集團與統一證都在中信金評估名單之列。消息人士指出，成功與否關鍵在於價格，目前看來似以群益金鼎集團更有可能。

基於擴大事業版圖考量，中信金近年來不斷評估各種併購可能性，今年來更與群益金鼎集團頻繁接觸，商討併購可能性，目前大方向多已確定，準備進入出價階段。

中信金將吃下群益金鼎集團的證券、投顧、期貨、投信等四大單位。據聞雙方併購，將循富邦金併購日盛金模式，以市值計算溢價至少15%起跳。

中信金過去一段時間併購接連失利，包括新光金、京城銀行等，中信銀董事長陳佳文之前曾承認，過去的確曾參與競標花旗銀台灣個金業務出售，但因出價太低，沒有得標；最近的是保德信投信出價，有五家金融機構參與，僅剩中信金與玉山金進入最後階段，但最終仍由玉山金搶親成功。

不過，某金融圈高層人士說，中信金真正的目標，其實是群益金鼎集團與統一證券，主要是為了擴大集團版圖，其次是扳回過去併購接連失利的顏面。據了解，今年以來中信金與群益金鼎集團雙方已頻繁接觸、緊密洽談，目前已到準備出價階段。

消息人士透露，中信金娶親群益金鼎集團，將比照新光金模式、或富邦併日盛金模式，以市值計算溢價至少超過15%。群益證目前市值600.3億元；群益期市值128.4億元；群益投信資本額16.5億元、每股淨值約76.28元，估計市值至少125.8億元。三者合計市值854.5億元，若以溢價15%計算，至少要982.6億元。

消息人士表示，一般來說，併購除了考量市值，還會考量資產、淨值、互補綜效等多個層面，一旦討論進入深水區，就會進一步仔細評估各個條件。

根據2024年財報，目前中信金現金與約當現金有1,079.7億元，足以支付此一併購案所需金額。不過併購不一定需要全部用現金，也可以用換股或另外發債進行。