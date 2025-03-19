臺銀擘劃藍圖 要續創佳績

臺灣銀行響應金管會打造台灣成為亞洲資產管理中心策略，於14日至15日特別移師高雄舉辦2025年全行行務會議。該行董事長凌忠嫄、總經理吳佳曉帶領總行高階主管與總分行、海外分支機構經理及工會理事長共200餘人齊聚高雄，聚焦「善用金融優勢、續創卓越績效」，擘劃經營藍圖，並藉業務交流讓經理人融合在地思維，思考未來商機，為營運開啟輝煌新篇章。

臺銀特別邀請金管會副主委陳彥良出席指導與進行專題演講。陳彥良以「建立安全與發展並進的新金融市場」為題，講述金管會提出金融行動創新、促進金融科技發展、強化永續金融及打造亞洲資產中心等發展目標。

凌忠嫄開場時首先感謝全體同仁過去一年共同努力，經營績效亮眼，稅後純益再創新高，資產品質亦為歷年最佳水準，永續發展、普惠金融、公平待客、產品創新等成果斐然。但也鼓勵所有經理人要謙虛不自滿，2025年以善用金融優勢為始，先盤點分行自身營運優勢，及企業客戶上下游產業鏈，找出可強化業務，運用本行擁有全國最多存款、最多存款客戶數強大優勢，努力爭攬業務。

凌忠嫄也指示今年要朝強化企金中小企業放款、拓展海外授信業務，增進資金運用效益、積極拓展理財商品及服務，提升財管業務、活化資產價值增裕營收等策略方向提升營運效益。同時，再次強調落實法遵、內稽、內控制度的重要性。

吳佳曉也藉由經理人齊聚一堂再度重申，臺銀落實法令遵循與誠信經營理念的決心，對於行員違規不法行為絕對零容忍，請經理人一定要將誠信經營、遵法理念核心價值對同仁加強宣導。