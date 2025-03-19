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彰銀、刑事局簽署反詐MOU

經濟日報／ 記者林勁傑／台北報導
彰銀昨日與內政部警政署刑事警察局簽署反詐騙合作意向書，由彰銀董事長胡光華（右五）與刑事警察局局長周幼偉（右六）共同代表簽署，展現合作建構守護圈、攔阻詐騙的決心。彰化銀行／提供
彰銀昨日與內政部警政署刑事警察局簽署反詐騙合作意向書，由彰銀董事長胡光華（右五）與刑事警察局局長周幼偉（右六）共同代表簽署，展現合作建構守護圈、攔阻詐騙的決心。彰化銀行／提供

詐騙案件層出不窮，財損金額居高不下，為展現攔阻詐騙決心及強化防護量能，彰化銀行（2801）昨（18）日與內政部警政署刑事警察局簽署反詐騙合作意向書（MOU）。由彰化銀行董事長胡光華與刑事警察局長周幼偉共同代表簽署，彰銀總經理周朝崇、獨立董事吳雨學、李淑華及勞工董事許仁杰出席參與。

詐欺犯罪防制中心警政監張文源、刑事警察局預防科科長林書立等均到場，宣示公私協力、警銀聯手，加上彰化銀行吉祥物「柴寶」及刑事警察局「刑事bear」助陣，展現合作建構守護圈、攔阻詐騙的決心。

彰銀響應行政院「新世代打擊詐欺策略行動綱領2.0版」、「打詐新四法」等政策，持續推動各項防詐措施，運用科技防詐，包括成立「打詐專責單位」、建構事前、事中、事後「三階段阻詐」機制、啟用AI模型偵測、運用OCR技術加速聯防，優化通報效率、強化聯行間訊息共享、採行高頻異常交易監控機制及導入「金融業簡訊專用編碼」等。

彰銀與刑事警察局簽署MOU將著重三項合作：包括強化雙方情資分享；可疑帳戶及時通報；教育訓練及識詐宣導資源互助等機制協力反詐。彰銀聯手刑事局以科技化方式強化臨櫃關懷之阻詐流程，整合「165全民防騙網」資料，即時比對「客戶匯款資訊」，如客戶匯款對象為「165全民防騙網」帳戶，將對客戶進行加強關懷，並針對可疑帳戶，及時通知司法警察單位通報「可疑帳戶預警中心」。

此外，彰銀將建置資料庫，辨識高風險被害人，提升聯防機制、鼓勵增設聯絡人，以提升阻詐成效。雙方也將配合加強行員教育訓練，提升識詐知能，共同抵禦金融詐欺犯罪，並整合最新反詐資訊提升民眾防詐保護力。彰銀與刑事警察局將持續透過交流、合作，遏止詐騙發生。彰銀也印製防詐墊板以警語提醒民眾，同時強化ATM設備協助攔阻犯罪行為。

彰銀 詐騙 警察

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