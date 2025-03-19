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國泰奪亞洲永續報告六獎項

經濟日報／ 記者陳美君／台北報導
國泰金控暨子公司國泰人壽、國泰世華銀行勇奪「亞洲永續報告獎」六獎項，展現永續行動的具體成果，深獲國際青睞。國泰金控／提供
國泰金控暨子公司國泰人壽、國泰世華銀行勇奪「亞洲永續報告獎」六獎項，展現永續行動的具體成果，深獲國際青睞。國泰金控／提供

國際公認重要永續報告書獎項之一「亞洲永續報告獎」（ASRA）揭曉2024年獲獎名單，國泰金控（2882）暨子公司國泰人壽、國泰世華銀行共獲頒二項金獎、三項銀獎、一項銅獎，為本屆台灣金融業獲獎數最多的業者，其中國泰世華銀行首度參與角逐即分別奪下「亞洲最佳永續報告獎（首次發行）」金獎，展現集團積極落實永續作為，成效有目共睹，深獲國際肯定。

國泰金控2011年成立「企業社會責任委員會」並於2014年更名「企業永續委員會」，長期聚焦氣候、健康、培力三大永續主軸及聯合國永續發展目標（SDGs），2025年1月設置永續相關功能性委員會「企業永續發展委員會」，原轄下「企業永續委員會」則更名為「ESG策略委員會」，共同擬定、推動集團永續發展計畫。

另以「Place for all」核心理念打造DEI小鎮，透過「多元包容」、「彈性配速」措施，支持員工不同人生階段的多元角色，並重視員工福祉與身心健康，創造多元、公平、共融友善職場環境，一舉囊括亞洲永續報告獎「亞洲最佳永續報告獎（公司治理）」金獎、「亞洲最佳永續報告獎（領導者的話）」銀獎及「亞洲最佳多元性報告獎」銅獎肯定。

國泰金傳達「Better Together共創更好」理念，在國際永續評比迭創佳績，指標性的「道瓊永續指數（DJSI）」中連七年入選最高等級「道瓊世界指數」成分股、連十年入選「道瓊永續新興市場指數」成分股，2024年MSCI ESG評比獲AAA級最高評等，近期再入選「2025年標普永續年鑑」。

國泰人壽2024年成立「永續發展委員會」由董事會管轄，並設立專責部門「永續與品牌策略部」，聚焦集團「氣候、健康、培力」三大主軸。國泰世華銀行2023年永續報告書接軌國際原則，全面揭露國泰世華當年在ESG各面向的卓越成果。舉例來說，截至2023年已核貸逾2,700座太陽能發電站。

國泰世華 國泰金控

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