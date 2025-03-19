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金管會送禮 券商擁抱雙利多

經濟日報／ 記者廖珮君／台北報導

金管會昨（18）日宣布券商雙利多，一、允許券商將分公司變更或新設「簡易分公司」大降成本；二、券商「客戶分戶帳」僅需一半計入負債，券商負債淨值比降低後，可做更多業務，雙利多都將在今年第2季上路，讓券商開源又節流。

目前全台有64家券商，共設829家券商分公司，未來券商可將這829家分公司改制為簡易分公司，或乾脆新設；至於「客戶分戶帳」有17家券商開辦，未來僅需半數分戶帳款，計入負債，有券商因此負債淨值比少了一半，可做更多業務。

金管會昨預告修正「證券商設置標準、管理規則及券商負責人與業務人員管理規則」等三大規定，開放券商可新設、或將一般分公司變更為簡易分公司，有利券商降低成本的「節流」。

未來券商簡易分公司與一般分公司，有兩大差異，一、業務範圍簡化：僅做財管、或客戶開戶前置作業、招攬和諮詢，不再有「交易」業務，二、調降券商營業保證金到200萬元，少了六成，也免繳存50萬元的交割結算基金，降低成本。

一家券商主管說，設簡易分公司除降低成本，還可以更貼近客戶，如高資產大戶更需要諮詢、也能做招攬，這些簡易分公司可以搶攻富豪戶財管商機。

證期局副局長黃厚銘也坦言，線上開戶、電子下單交易比率已達80%，很多券商營業大廳需求很低，金管會評估後，放行券商可設簡易分公司，但顧及20%投資人仍有面對面需求，因此限制每家券商，一年變更及新設，限合計三家。

其次，金管會也發布令釋，放寬券商負債淨值比的「負債總額計算」得扣除項目，新增可全額扣除承銷、股務代收款項，及扣除50%的客戶分戶帳款（等於只需計入一半），降低券商負債淨值比做「開源」。

淨值比 金管會

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