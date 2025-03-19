投資型保單2025年前二月績增160%
投資型保單如「鹹魚翻生」般大熱賣。壽險公會昨（18）日公布，今年前兩月，傳統型保單新契約保費（加計負債）為989.2億元，較去年同期成長19%；投資型保單新契約保費740.2億元，較去年同期暴增160.1%。
壽險公會統計顯示，投資型保險商品部分，投資型壽險新契約保費265.22億元，較去年同期大增111.7%；投資型年金險新契約保費475.02億元，年增率衝上198.3%，壽險公會分析，主要是有壽險公司積極與銀行通路合作推出投資型保單新商品，帶動投資型保單銷售；今年前兩月，整體投資型保險新契約保費740.24億元，較去年同期增加160.1%。
今年前兩月，整體傳統型商品新契約保費收入989.2億元，較去年同期增加19%。其中，傳統型壽險新契約保費888.2億元，年增22.5%，主因為聯準會2024年9月啟動降息循環，部分壽險公司預期資金將回流美元保單，持續調升美元利變型保單宣告利率，帶動傳統型保險商品銷售，加上部分壽險公司考量分紅保單可增加期繳型保費收入，為利逐步接軌新清償能力標準，持續開發分紅保單。
此外，傳統型年金險新契約保費13.46億元，年增36.7%，與部分壽險公司持續推出利變型年金險新商品，刺激傳統型年金險銷售。
壽險公會公布，前兩月，壽險保費收入合計4,356.8億元，年增18.2%；其中，新契約保費收入1,729.4億元，年增55%。
以新契約保費而言，壽險1,153.4億元，年增35.7%；傷害險24.55億元，年增15.6%；健康險62.94億元，年減16.2%，為唯一減少的險種；年金險488.48億元，較去年同期暴增188.9%。
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