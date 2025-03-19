華南金股利 法人上看1.4元 總座強調一定比前一年好 以發放現金為主

華南金控（2880）昨（18）日舉行法說會，華南金總經理李耀卿指出，今年股利政策維持現金股息為主，股利一定比去年好。法人預期華南金現金股息可望每股1.2元以上，創近18年新高，股息殖利率上看4.5%，若加計股票，可望朝1.4元靠攏。

華南金法說會公布2024年稅後純益231.33億元，年成長7%，每股稅後純益（EPS）1.68元，稅後股東權益報酬率（ROE）10.81%、資產報酬率（ROA）0.57%，淨值2,203.5億元，年增6%。尤其子公司華南銀行去年整體手續費收入首度站上百億元大關，達到118.6億元，大幅成長31.6%，其中，財富管理手收貢獻更將近七成，達79.4億元，年增幅度更高達40%，凸顯華銀調整收益結構提高手收，以及深耕財管業務績效亮麗。

華南金也在法說會上宣布，子公司華南永昌投信申請發行指數股票型基金（ETF），這將是華南金集團的第一檔ETF，發行時間預計將在今年第2季。近年因美國升息而大賺的FX SWAP（換匯交易），去年9月美國降息，但仍交出105億元收益佳績，年增約5%，今年預期美國將再降息，壓縮台美利差空間，因此今年SWAP收益可能會縮減。不動產相關放款將「量出為入」，也就是在房貸攤還額度之內增加新房貸案件量，管控整體水位、逐步降低不動產相關放款集中度，新青安等政策性房貸、首購族等將優先承辦。

李耀卿指出，2025年是華南金本波三年計畫的第三年，前兩年的績效與成長率都超額達成，今年將有更積極的成長目標，同時開始醞釀2026年至2030年的五年計畫，而股利政策伴隨此次三年計畫調整為現金股息為主、股票股利為輔，與過去各半的平衡股利政策不同，五年計畫上路後仍會持續，但希望不要太久，因為華南金要持續壯大，仍需要一定程度的股票股利盈餘轉增資，厚實資本。所以五年計畫重點要繼續提升華南金的獲利能力，除了今年繼續成長、續創新高，未來五年也要持續追求成長。

投資人關心今年股利，李耀卿表示，2024年獲利創新高，今年盈餘分派發放股利一定也會比去年更好，股利配發率以及現金、股票的比例，都會朝貼近去年水準評估，但是股利水準有沒有機會挑戰2006年的歷史高點每股1.4元？李耀卿則是答覆，五年計畫上路一定可以股利創新高。

法人則是預估今年華南金每股股利可望逼近1.4元，其中現金股息有機會比去年每股1.2元再多一些，創18年來新高。