玉山金出資27.62億元 取得保德信投信91.2%股權

玉山金控今日宣布收購保德信全數91.2%的股權，投資金額約為27.62億元，並由玉山金總經理陳茂欽晚間8時赴證交所主持重訊記者會。對於後續的送件及完成收購時間，陳茂欽回應，該長期股權收購案，必須要金管會審查完才能進行交割，玉山金會在最短時間之內儘快送件，至於會在第三季或第四季完成？陳茂欽回應，要看審核結果何時出爐，目前並沒有具體的時間表。

玉山金曾在2000年賣出旗下的玉山投信，如今又重新透過併購再拿回投信牌照，對於玉山金重新取得投信子公司的必要性，陳茂欽說明，對於高資產客戶而言，若旗下有玉山投信，透過自家投信發行基金，不論在產品發行上，或客戶服務上，都可更好，而若對玉山金控而言，由於玉山各子公司向來合作熱絡，綜效也能發揮的更好。

玉山金控董事長黃男州對該收購案也表示，因應台灣金融市場進入金控2.0，玉山除了有機成長策略外，也透過策略聯盟或審慎併購來強化玉山競爭地位。玉山與保德信投信擁有共同的理念與願景，都是以顧客為核心、滿足顧客需求、提供顧客優質且多元金融商品及服務。本次長期股權投資將讓玉山金融版圖更為完整，深化在臺灣資產管理業務的發展，並響應政府發展亞洲資產管理中心的政策。

玉山金此次取得保德信投信，目前僅能取得91.2%的股權，而未能百分之百持有，對於相關背景，陳茂欽也說明，目前保德信共有7個股東，一個是金融機構及5位自然人股東，當年是由1992年元富證券所投資，是由於當年法令要求得有7個人來當股東，而2000年的大股東轉為美商保德信，至於能否收購至100%，就要看其他股東的意願。

完成收購之後，保德信投信也將更名為玉山投信，至於何時更名？陳茂欽表示，等主管機關完成審核許可該案之後，會有更明朗的時間表。

對於此次收購保德信的財源，陳茂欽說明，會發短期商業本票，或用帳上現金支應，但不會發國際的長期債券，未來金控旗下有投信之後，也將更積極的響應亞洲資產管理中心政策，並更全面、積極的發展高端理財產品，來增加競爭力。

陳茂欽也指出，玉山金的股利配發不會受到影響，同時未來若有好的對象，仍會主動出擊。由於玉山金的證券市占仍有待擴充、另外旗下缺乏人壽，包括玉山和南山人壽進行深入的業務合作，先前也招來市場的聯想，對此陳茂欽也說明，不論是證券或人壽方面：「只要符合策略方向的對象玉山都很有興趣！」但他也強調，目前並沒有確定的對象。

玉山金資深協理林俊佑則對玉山金參與亞洲資產管理中心的進度指出，玉山銀配合主管機關的開放，已進入高雄，也會很快提出相關試辦業務的申請，希望第一波就能適用主管機關的規範。林俊佑也指出，投信在資產管理配置是很重要的一環，去年金管會已開放投資的門檻及規範，他看好對亞資中心會注入很大的活力，玉山金也希望透過投信和證券，希望透過更多境內外的服務的整合，為客戶作更多一站式服務。

保德信投信成立於1992年，2000年加入美國保德信金融集團旗下的全球資產管理業務─保德信全球投資管理(PGIM)。陳茂欽指出，截至2024年底，保德信投信管理資產總值(AUM)約新臺幣1608億元，經營基金發行、境外基金總代理及全委代操等業務，發行國內基金30檔、AUM754億元，全委代操25件、AUM853億元，規模與績效俱佳。近期成功發行首檔被動式臺股ETF基金─PGIM保德信臺灣市值動能50 ETF，增加產品及服務的多樣性。陳茂欽也表示，將承諾保障保德信投信員工工作權，100%留用。

玉山金所評估的綜效，包括了收購保德信將有助於玉山在證券市場研究、商品設計及專業服務的提升，擴大業務銷售與服務動能，增強顧客滿意與體驗。未來玉山也將善用銀行、證券與資產管理等資源，積極發展各項境內外基金、主被動式ETF以及私募股權基金等商品，提升在金融市場的競爭力，促進資產管理規模的持續成長，發揮金控、銀行、創投、證券、投信及投顧產業價值與綜效。