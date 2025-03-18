建商分戶房貸加上其他行庫新青安移轉 土銀今年待撥房貸總量估1600億

對於土銀目前待撥的房貸業務量，土銀高層指出，若以今年5、6月將有1千億先前已承諾的建商分戶房貸等要去化之外，若到了8月，則有1600億房貸額度會等著撥款，所以土銀的壓力也很大，尤其是其他銀行承作不了的新青安，或其他房貸，銀行都直接要客戶找土銀，這也使土銀承壓更大。

為此土銀也不得不進行資金的拆存調度，尤其郵局近幾年來成為土銀救助的主要對象，前後已調度數千億存款支應，包括去年底向郵局調度500億的存款，另外存款調度不足之處，也只好再透過發債140億來支應，前者的利率大約在1.77%、後者在1.88%，相對於青安前二年利率1.775%，資金成本相較之下已形同作一筆賠一筆，這些不得不承作的房貸業務負擔，也使土銀高層認為，土銀今年要達到獲利200億目標，實在困難。

根據土銀統計，目前新青安有5成以上沒有使用寬限期，而使用5年寬限期的僅占比20%。

而財政部要求各大行庫追查青安包租公，已經從新青安進而再延伸到舊青安，土銀日前已被開出1304戶疑似青安房貸戶轉租的名單，要收回利息，對此土銀表示，目前已收回175戶的政府和銀行補貼息。

為了控管房貸撥款量，土銀高層指出，若本月存款沒有這麼多，也會告訴分行撥款速度要放慢，收回100億、增加100億的話，亦即每月可新增200億的方式，看看能消化多少，倘若其他建商在別的銀行的完工之後，來土銀排隊，土銀也不能承諾一定能給多少。土銀高層對房貸逾放也坦言，新青安仍高於一般房貸，因為借款戶所得的確相對較低，「有些是買得頗勉強」。